Лекар: Ефективни ли са ябълките за сваляне на холестерола?

Професорът и сърдечно-съдов лекар Тим Чико се съмнява, че редовната консумация на ябълки може значително да повлияе на нивата на холестерола. Той оцени ползите от тези плодове за съдовото здраве, съобщава изданието Lentа.

Ябълки - как влияят на нивата на холестерола

Д-р Чико казва, че някои проучвания потвърждават, че редовната консумация на ябълки намалява лошия холестерол с около четири процента. Според него обаче ефективността на този продукт е незначителна в сравнение с лекарствата. „Трудно е да се каже дали ябълките могат да предотвратят сърдечно-съдови заболявания или инсулт“, казва кардиологът.

Според него, в момента единственото, което може да се каже със сигурност, е, че ябълките определено няма да помогнат на хора, които вече се нуждаят от статини. Д-р Чико подчертава, че диета, богата на растителни продукти, е полезна за предотвратяване на сърдечни заболявания и рак.

Още за ползите от ябълките

Ябълките са почти 80% вода. Останалото в състава им са фибри, органични киселини и въглехидрати. Ябълките са богати и на витамини C, A, E и витамини от група B. Те съдържат диетични фибри. Желиращият агент в ябълките (пектин) насърчава добрата чревна микрофлора. Той също така премахва някои от токсините и алергените, които са попаднали в тялото.

Ябълките са богати на диетични фибри, които спомагат за подобряване на храносмилането, предотвратяват запек и понижават нивата на холестерола в кръвта. Печените ябълки са евтин и ефективен начин за нормализиране на чревната функция.

Ябълките са богати на флавоноиди, които имат противовъзпалителни свойства. Тези плодове съдържат също катехин, хлоридзин и хлорогенова киселина. Тези вещества предпазват организма от въздействието на свободните радикали, които причиняват увреждане и мутация на здравите клетки.

Вреда от ябълките

Те провокират алергични реакции. Някои хора имат алергия към ябълки, което може да причини различни симптоми, включително сърбеж, уртикария и подуване.

Влияят негативно върху състоянието на зъбния емайл. Ябълките не са напълно безобиден плод. Киселините в състава им могат сериозно да увредят зъбния емайл. Ето защо се препоръчва ябълката да се пие с вода.

Семената им съдържат цианид. Ябълковите семена съдържат цианид. Не е опасно случайно да погълнете няколко семки. Но ако изядете твърде много от тях, това може да доведе до отравяне.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

