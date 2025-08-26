Как правилно да съхраняваме ябълки, за да ги запазим свежи за по-дълго време

Трябва да знаете как да съхранявате ябълки правилно, за да можете да се наслаждавате на собствената си реколта или на изобилието от посещение на ферма, където можете сами да си берете плодовете, по-дълго време.

Независимо дали искате да консервирате ябълките за хрупкави закуски, за компоти, за приготвяне на конфитюри и желета или за печене на вкусни, сладки пайове, правилното им съхранение е от решаващо значение.

Въпреки че всички ябълки могат да се съхраняват за определен период от време, някои могат да се съхраняват по-дълго от други, така че съветите за съхранение ще се различават в зависимост от това кой сорт овощни дървета сте отглеждали или какви сортове ябълки сте избрали.

Ще е било загуба на време да сте се постарали да засадите ябълкови дървета , ако след това съсипете реколтата, като не съхранявате плодовете по най-добрия начин.

Първата стъпка в съхранението на ябълки е да проверите сорта, който сте избрали. „Въпреки че всички ябълки могат да се съхраняват, някои ще се съхраняват по-добре от други“, съветват експертите от Apple за това.

Продължителността на съхранението на ябълки зависи от сорта. Не забравяйте също, че „съхранението на ябълките ще зависи и от капризите на сезона, като например дали е имало много слънце“, добавя Том Адамс от разсадника за овощни дървета Tom The Apple Man , така че ябълките могат да се съхраняват за по-кратки или по-дълги периоди от година на година.

Време за съхранение на ранни сортове ябълки

Ранните сортове – ябълки, които узряват между юни и август, в зависимост от района и климата, в който живеете – са предпочитани за ранната си реколта, но в повечето случаи „имат капацитет за съхранение само няколко дни“, съветват експертите от Brogdale Collections .

Ранните сортове включват Discovery, Katy, Bevan's Favorite, Akane, Beauty of Bath и много други. Ако сте се научили как да засаждате дива ябълка , някои сортове, като Centennial и Golden Hornet, е най-добре да се използват директно от дървото за приготвяне на ябълково пюре или желе, тъй като имат лоши възможности за съхранение.

„Дискавъри не се съхранява добре, но откъснат директно от дървото, има невероятен цветен вкус и е добро начало на сезона“, казва Том Адамс.

Време за съхранение на среднозрели сортове ябълки

Средносезионните сортове – които са готови за прибиране на реколтата между началото на септември и средата на октомври – като Golden Delicious, Empire или Egremont Russet – вероятно ще се съхраняват около два месеца, „обикновено не много след края на ноември“, съветва Ричард от специалистите по овощни дървета Keepers Nursery .

Има обаче някои издръжливи ранни и среднозрели сортове, които се съхраняват добре „и издържат добре във времето, като например Гала, Фуджи и Голдън Делишес“, съветват експертите от Apple For That. Затова проверете изискванията за съхранение на тези, които отглеждате или берете.

Зимните сортове ябълки – тези, които узряват от ранна есен, понякога до ранна зима – са по-дълготрайни и имат по-дълъг капацитет за съхранение. „Като цяло ябълките, които се берат по-късно през сезона, са по-плътни и се задържат добре за дълъг период от време“, казват експертите от Tuttle Orchards в Индианаполис.

Кога да се берат ябълки за съхранение

Преди да решите как да съхранявате ябълки, трябва да се уверите, че берете здрави и узрели в точното време.

„Ябълките трябва да се берат, когато са узрели или почти узрели. Незрелите ябълки няма да се съхраняват много добре“, съветва Том Адамс.

За да прецените кога да берете ябълки, „следете за първите истински падащи плодове – не за преждевременното им окапване поради ябълкова молец . Повдигнете плода в дланта си и ако той лесно се отдели от шпорето с непокътната дръжка, той е готов за бране“, обяснява Аманда Ричардсън от доставчиците на овощни дървета в Кен Мюир.

„Ранните ябълки трябва да се берат, преди да узреят напълно и преди да станат меки и брашнести. Първо се берат най-узрелите, най-оцветените плодове, обикновено тези близо до върха на дървото от южната, слънчева страна.“

Тествайте ябълките около седмица, преди да планирате да ги съберете. „Откъснете едната и я опитайте, за да видите дали е достатъчно сладка, или я разрежете и проверете семките. Неузрелите семки ще бъдат бели, докато узрелите ще бъдат по-тъмни“, казва Том.