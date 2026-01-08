Дрон удари танкер в Черно море, тръгнал да товари руски петрол. Руски ракетни системи за 250 млн. долара са унищожени (ВИДЕО)

Петролният танкер "Елбус", плаващ под флага на Палау, е бил ударен от дрон на около 30 мили от брега на турската провинция Кастамону, докато е бил на път за Русия - за Новоросийск. Атаката е повредила борда на кораба, в горната му част, но не се съобщава за пострадали членове на екипажа. Информацията е на турската медия Ortadoğu Gazetesi.

Корабът е подал сигнал за бедствие и екипи на турската брегова охрана са реагирали. Танкерът е потеглил и пристигнал на собствен ход в пристанище Инеболу за допълнителна проверка.

За случилото се съобщава в бюлетина си и известната застрахователна компания Lloyd's. От компанията посочват, че засега никой не е поел отговорност за атаката.

Украйна не спира да нанася щети на руските военни

Междувременно, украинската 412-та бригада "Немезис", част от украинските сили за безпилотни системи, даде отчет какво е направила през последния месец. Бригадата посочва, че е поразила 8 руски системи за противовъздушна отбрана в ключови сектори. Целите включват "Тор-М1" и "Тор-М2", "Бук-М1" и "Бук-М3", "Стрела-10" и радар С-350 "Витяз". Общата стойност на унищожените системи надхвърля 250 милиона долара - това е оценката на база публични данни.

Over the past month, Ukraine’s 412th Nemesis Unmanned Systems Brigade has struck eight Russian air defense systems across key sectors. Targets included Tor-M1 and Tor-M2, Buk-M1 and Buk-M3, Strela-10, and a rare S-350 Vityaz radar. The total estimated value of destroyed systems… pic.twitter.com/p9GiLBBGKM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026

