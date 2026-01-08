Спорт:

Полският топ дипломат: Променихме плановете на Путин и не е ясно дали той ще издържи (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин "все още мечтае да подчини цяла Украйна, което е невъзможно", заяви в интервю за TVP World полският външен министър Радослав Сикорски. Според него цената, която Москва плаща за войната си, надхвърля с много придобивките ѝ. "Ако погледнете картата на военните му завоевания през миналата година – завоевания, платени с десетки хиляди мъртви войници, вероятно и над сто хиляди – при това темпо ще му отнеме десетилетия да завладее Украйна", твърди топ дипломатът на Варшава.

"Това е проблемът с диктаторите - след като си на власт от 20 години, много малко хора ще ти кажат истината. Хората ти носят само добри новини", посочи Сикорски във връзка с обкръжението на Путин.

Сикорски: Подкрепяме Украйна и Путин ще трябва да воюва още две години

Той коментира и заема за Украйна, който ЕС ще набере, за да подпомогне Киев финансово през 2026 и 2027 г. Първият транш от кредита на стойност 90 милиарда евро ще бъде получен от украинската страна до края на второто тримесечие на годината. До заема се стигна, след като съпротивата на Белгия срещу използване на замразените руски активи за кредит за Киев се оказа успешна. В план Б, който бе приет от ЕС, няма да участват Унгария, Словакия и Чехия.

"Намерихме начин да успокоим Украйна, че нейните държавни функции и отбранителен бюджет ще бъдат подкрепени от Европейския съюз – с 90 милиарда евро през следващите две години. Това променя плановете на Путин. Вероятно от самото начало той е се надявал, че демокрациите ще се изморят, че демокрациите са слаби и нямат издръжливост. Сега той трябва да бъде готов да се сражава поне още две години, а не е ясно дали армията или икономиката му могат да понесат тази тежест", каза полският външен министър.

"Ще постигнем справедливо решение едва когато руските елити стигнат до заключението, че първоначалната инвазия е била грешка и че амбицията за възстановяване на Руската империя е неосъществима", заяви още той.

"Ние допринесохме за закупуването на американски оръжия за Украйна. Сега сме на 48-ото дарение на военно оборудване. Украйна отвръща на жеста, като премества част от производството си на дронове и ракети в Полша", отчете Сикорски.

"Успешно се борихме с Русия още преди САЩ да съществуват, би трябвало да сме способни и днес"

По думите му - икономиката на Европейския съюз е 9-10 пъти по-голяма от тази на Русия. "Ние успешно се борихме с Русия още преди да съществуват Съединените щати, така че би трябвало да сме способни да го направим и днес", каза той.

"Съединените щати отдавна ни повтарят, че вече нямат капацитет да водят две големи войни едновременно. Президентът Тръмп беше прав, когато каза, че Европа прекалено дълго се е възползвала от дивидентите на мира", посочи още полският топ дипломат във връзка с призивите на Америка европейците да поемат тежестта на отбраната си.

Сикорски сподели, че провежда "откровени разговори" със своя китайски колега и по време на един от тях той му казал, че ако Пекин помагаше на Русия във войната толкова, колкото европейците твърдят, "войната вече щеше да е приключила".

"Китай е доставял на Русия различни стоки, включително стоки с двойна употреба, но не и действителни смъртоносни оръжия", твърди полският външен министър. Има обаче данни за обратното: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е.

Димитър Радев
