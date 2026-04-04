Как да използвате масло от нийм, за да спасите растенията си от листни въшки и гъбички

Маслото от нийм естествено контролира вредители като листни въшки и трипси, но трябва да се използва внимателно, за да се предпазят пчелите и нежните растения.

Прилагайте сутрин или вечер, избягвайте екстремни температури и първо тествайте върху малко листо.

Безопасен и биоразградим е, но може да раздразни кожата и изисква седмично повторно нанасяне.

По това време на годината обичаме да виждаме всичко зелено и растящо в градината. Същото важи и за насекомите. Имаме листни въшки по хортензиите , трипси по доматите, бълхи по патладжаните, японски бръмбари по розите и белокрилки по гардениите.

Понякога се налага да се намесим, за да спрем лудостта от подхранване, преди щетите да излязат извън контрол. Но когато любимите ни растения са нападнати от вредители, винаги търсим най-безопасния начин за борба с тях. Представяме ви маслото от нийм, естественият пестицид, който се препоръчва за толкова много растителни проблеми. Но колко безопасно е маслото от нийм всъщност и кога можете да го използвате? Ще обясним какво представлява маслото от нийм и как да го използвате върху вашите растения.

Употреба на масло от нийм

Маслото от нийм може да се използва в градината и върху стайни растения за много често срещани вредители , като листни въшки , паякообразни акари, белокрилки, трипси, гъсеници, листни миньорски насекоми и други. Особено когато се борите с ларви, опитайте се да идентифицирате какво имате, преди да пръскате. Не искате случайно да убиете гъсениците си от вида лястовича опашка и монарх.

Маслото от нийм се използва и за лечение на леки случаи на брашнеста мана и други гъбични инфекции. Маслото от нийм не елиминира гъбичките, но може да забави или спре разпространението им.

Някои продукти с нийм се рекламират като превантивно средство срещу черни петна по розите и гъбични заболявания по овощните дървета . За тези цели започнете да прилагате, когато листните пъпки се появят за първи път през пролетта, и спрете, когато растенията цъфтят.

Как да използвате масло от нийм

Повечето градинари купуват масло от нийм под формата на готов за употреба спрей, но може да се закупи и като концентрат. Следвайте указанията на етикета, за да разредите концентрата преди пръскане.

Маслото от нийм трябва да се пръска рано сутрин или късно през деня, за да се избегне изгаряне на листата. Можете да го пръскате и в хладен, облачен ден. (Стайните растения просто ги отстранете от пряка слънчева светлина, докато листата изсъхнат.) Избягвайте пръскане по време на много горещо или студено време. Не го използвайте върху нови разсади или много болни, стресирани растения. Винаги можете да тествате маслото от нийм върху лист и да изчакате ден-два, за да видите колко чувствителни са листата.

Когато прилагате, не забравяйте да напръскате горната и долната част на всички листа, докато капе. Тъй като маслото от нийм се разгражда бързо, може да се наложи да го прилагате отново на всеки седем дни