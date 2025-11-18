Kак да накарате коледната си звезда да цъфти отново

Сега, когато празниците са на прага ни, едно любимо сезонно растение се появява отново. Euphorbia pulcherrima, известна още като коледна звезда, е великолепно празнично растение, често използвано както за подаръци, така и за декорация. Известна с богатия си цвят и връзките си с празничния сезон, коледната звезда е родом от Мексико и Централна Америка. Счита се за празнично растение в Съединените щати от 1820-те години и ако ѝ се полагат правилните грижи, коледната звезда може да разпространява радост през цялата година и да цъфти отново за следващата Коледа.

Дълголетието на коледната звезда започва с покупката на растението. Търсете растение с големи, ярки листа, които не са счупени или увехнали, за да сте сигурни, че ще започнете със здраво растение. Коледните звезди имат ярко оцветени листа, наречени прицветници, които се предлагат в нюанси на червено, жълто, бяло и розово. Растението търси топлина и светлина, предпочитайки поне шест часа непряка слънчева светлина. Също така е чувствително към внезапни екстремни температури и се развива добре, когато се държи между 18 и 24 градуса по Целзий. Коледните звезди се нуждаят от вода само когато повърхността на почвата им е суха, а торенето за растения се препоръчва, ако желаете растението да остане здраво през цялата година.

Как да отглеждаме коледни звезди през цялата година

За да помогнете на вашата коледна звезда да оцелее до следващия празничен сезон , е важно да имате предвид цикъла на растеж на растението. В началото на годината, от януари до март, коледните звезди често губят листата и жизнеността си. Въпреки че може да изглежда, че растението умира, това е често срещано явление за коледните звезди. Стига растението да получава достатъчно слънце и да се полива, падането на листата на коледната звезда не е проблем. С напредването на годината растението навлиза във фаза на повторен растеж, започваща около април. В този момент можете да преместите коледната си звезда навън, ако температурата е над 13 градуса. Също така, помислете за използване на тор, пресаждане в по-голям съд и отрязване на стъблата, докато станат дълги около 12 сантиметра, за да може растението да порасне отново. Когато температурите започнат да падат, върнете растението вътре и продължете да му осигурявате слънчева светлина през деня.

С настъпването на октомври и ноември е време да добавите тъмни периоди към режима си за грижа за коледната звезда. Растението цъфти отново най-добре, когато има шест до десет часа слънчева светлина през деня, последвано от дълъг период на пълна тъмнина вечер и през нощта. Преместването на коледната звезда в тъмни зони на дома ви, като например килер, или поставянето на растението под сандъче, за да блокирате колкото е възможно повече светлина, е от ключово значение. Внимавайте за листа, които променят цвета си, за да посочите, че растението започва да цъфти отново, и в рамките на шест до осем седмици растението ще е завършило трансформацията си.