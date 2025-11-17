Кога и как е правилно да се подрязват орхидеите според вида им?

Редовната резитба не е необходима част от грижата за орхидеите, но понякога може да бъде полезна. Затова „Better Homes and Gardens“ обяснява какво трябва да знаете за резитбата на различни видове орхидеи, включително кога и как да правите резници.

Всички орхидеи се разделят на два основни вида въз основа на техните начини на растеж. Познаването на вида на вашата орхидея е от съществено значение за нейното правилно подрязване и последващ цъфтеж.

Видове орхидеи и правилното им подрязване

Моноподиалните орхидеи растат на едно стъбло, което расте право нагоре и не се разклонява. Тези орхидеи образуват цветни шипове, листа и въздушни корени от една точка на растеж на стъблата си. Фаленопсисът, или пеперудовидните орхидеи, попадат в тази категория, както и орхидеите Ванда, пише изданието.

Симподиалните орхидеи, от друга страна, растат от коренище или луковица и имат множество коренови системи. Катлеите и онцидиумите попадат в тази категория. Те се разпростират в саксиите си, растат хоризонтално и произвеждат нови корени, листа и стъбла в множество точки на растеж по протежение на едно стъбло, наречено коренище.

"Орхидеите обикновено предпочитат да бъдат подрязвани, а не оформяни", добавя опитният градинар Джъстин Кондрат.

Моноподиалната орхидея може да цъфти отново на същото стъбло, ако я подрежете, докато е все още зелена и жизнена. След като моноподиалната орхидея е прецъфтяла и цветовете са опадали, подрежете все още зеленото стъбло 1,5 см над втората или третия възел.

"Направете малък разрез, за ​​да премахнете частта от стъблото, където някога са били прикрепени цветовете. Това ще насърчи растението да развие ново стъбло от възела, което след това ще цъфти. Този вид резитба ще накара орхидеята да цъфти отново след 8-12 седмици в около 50% от случаите", подчертава Кондрат.

Съществува и друг начин да се подготви моноподиална орхидея за повторно цъфтене, а именно да се отреже цветното стъбло, ако е прецъфтяло и е станало напълно кафяво.

Подрязването на стари, мъртви стъбла насърчава растението да пренасочи водата и хранителните вещества към нов растеж, което позволява на орхидеята да развие ново цветно стъбло в рамките на няколко месеца.

Симподиалните орхидеи не могат да цъфтят отново на същото цветно стъбло, тъй като цъфтят само върху нови издънки от корените. Затова експертите съветват да не се подрязват здрави зелени листа от орхидеите след цъфтежа, тъй като те се нуждаят от тези листа. Можете обаче да отрежете прецъфтелите цветове от растението.

Според Кондрат, моноподиалната орхидея развива ново растение, като образува малка орхидея в основата си или върху цветните стъбла, след като растението е прецъфтяло. Отрежете я, след като се вкорени, и я пресадете в саксия, за да отгледате нова орхидея.

