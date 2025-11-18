Красивото бяло цвете, което ще изпълни дома ви със сладки аромати

Винаги е бонус, когато стайните растения предлагат нещо допълнително отвъд предимствата, които вече осигуряват - като красота в декора ви и способности за пречистване на въздуха. Истински плюс е, когато растенията изпълват пространството си с приятен аромат, който кара къщата ви да ухае страхотно, особено когато наближаваме зимната стагнация и се нуждаем от малко освежаване.

Още: Как да отгледате зимен жасмин в градината си

Арабският жасмин (Jasminum sambac) е едно от стайните растения, които ще изпълнят дома ви с аромат . Всъщност, интензивният му аромат е това, с което е известно това възхитително растение, като ароматът рутинно се извлича за етерично масло, чай, ориз, парфюми, козметика и други. Цветовете му дори се използват в хавайски леи.

Как е правилно да се отглежда жасмин?

Арабският жасмин се отглежда както на открито, така и на закрито и цъфти през цялата година като стайно растение, показвайки кичури от малки, бели цветове. Цветовете дори запазват аромата си след като бъдат събрани и изсушени. Отглеждан като стайно растение, арабският жасмин трябва да бъде на пълно слънце, смесено със сянка, и ще покаже дали светлината е твърде интензивна, като покаже обгорели листа. Дългокракостта е индикатор, че растението се напряга за светлина, защото не получава достатъчно. Засадете го в саксия с добър дренаж, като използвате смес от органична среда като торфен мъх и компост, заедно с неорганичен перлит и вермикулит. Поливайте го добре, равномерно, седмично, но оставете почвата на растението да изсъхне напълно между поливанията. Можете да намалите поливането през зимата.

Още: При отглеждане на жасмин - ето какви грешки допускаме

Внесете арабски жасмин в дома си за опияняващ аромат и още много други...

Вашият вътрешен арабски жасмин ще оцени топлината - между 15 и 24 градуса по Целзий - и влажността. Поставянето на растението върху купа с намокрени камъчета или използването на овлажнител може да осигури необходимата влажност. Тъй като арабският жасмин е в списъка с растения, които трябва да се отглеждат в банята с ароматерапевтичен бонус , помислете за осигуряване на влажност, като държите растението в банята, но внимавайте за прегряване.

Какви особености има в отглеждането на стаен жасмин

Прилагайте балансиран тор месечно по време на вегетационния период и два пъти годишно прилагайте на растението тор, богат на калий и фосфор. Не торете през зимата. Когато растенията достигнат точката, в която се нуждаят от саксия с диаметър 20 до 25 сантиметра, можете да добавяте горна тор с почва за саксии ежегодно.

Още: Кои цветя са най-подходящи за спалня

Ако осигурите на това жасминово растение опорен механизъм, като например кол или пергола, то ще расте като лоза. Като храстовидно растение без опора, арабският жасмин е подходящ за живот на перваза на прозореца. Ако изберете храстовия път, можете да подрежете растението в желаната от вас компактна форма. Размножавайте арабския жасмин със стъблени резници. Няма сериозни проблеми с болести или вредители, които да го засегнат, въпреки че може да видите листни въшки, паякообразни акари и листни петна. Кореновото гниене също може да е проблем, особено ако преполивате. Помислете за това да подобрите знанията си за това как успешно да отглеждате жасминови растения, преди да започнете с това ароматно растение.