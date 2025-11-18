Зимни стайни растения, които виреят на тъмно

Точно както зимните празници озаряват мрачното време, така го правят и цъфтящите растения, които обикновено се свързват с тях. Някои от нас може би никога не се замислят каква магия ни осигуряват цъфтящите стайни растения точно когато повечето дървета, храсти и многогодишни растения на открито спят. Всъщност, именно светлочувствителността на растения като коледни кактуси (Schlumbergera bridgesti), коледни звезди (Euphorbia pulcherrima) и каланхое (Kalanchoe spp.) ги прави перфектни цветни подаръци за зимата, цъфтящи дори когато дните са най-мрачни.

Има причина да свързваме тези три растения с края на годината – всички те са естествено адаптирани към цъфтежа, когато дните са кратки, а нощите дълги. Тези стайни растения обаче далеч не са единствените видове, които са засегнати от продължителността на деня.

В градината култури като маруля и картофи се нуждаят от повече от 12 часа дневна светлина, за да цъфтят. За зимно цъфтящите обаче кратките дни са ключови. Този тип време е от решаващо значение и за цъфтежа на хризантемите през есента, тъй като те се задействат да образуват пъпки само когато тъмните нощи са по-дълги от дните .

Да знаеш, че дължината на деня определя дали тези зимни звезди ще образуват пъпки или не, не е просто забавен факт, който да използваш на празнични партита. Тази чувствителност към светлина ще определи и дали ще успееш да накараш стайното си растение да цъфти отново или не. Тайната да накараш коледния си кактус да цъфти е да му осигуриш тъмни като смола нощи с продължителност поне 13 часа, продължаващи в продължение на два месеца през есента.

По същия начин, каланхоето се нуждае от шест седмици ежедневни тъмни периоди, които продължават 14 часа или повече. А за да накараш коледната ти звезда да цъфти отново , ще трябва да възприемете същата стратегия, но да осигурите 16 часа пълна тъмнина всеки ден в продължение на осем седмици през есента.

За много хора може да е трудно да предизвикат зимен цъфтеж от коледни кактуси, каланхое и коледни звезди в домашна обстановка, тъй като домовете ни са пълни с източници на светлина като лампи, нощни лампи, телевизори, компютри и светлината на бутоните за състояние на електрическите уреди. Дори яркостта от външните охранителни лампи може да предотврати пълната тъмнина в стаите ни. Освен ако нямате стая, която няма светлинно замърсяване за необходимия период, можете да поставите растението под сандъче или в неосветен килер. Не се обърквайте и не си мислете, че трябва да ги оставите в пълен мрак в продължение на няколко седмици – те все още се нуждаят от ярка светлина през деня, наред с дългите си, тъмни нощи.