Как да направите есенен мулч, който да запази растенията ви през зимата

С наближаването на есента може да ви се струва, че е време да закачите шапката на градинарството и да си починете до завръщането на пролетта. Чрез мулчиране през есента обаче можете да се отървете от една от най-големите градинарски задачи и да направите следващия вегетационен период още по-лесен. Между засяването на семената, подготовката на почвата и други подготовки в началото на сезона, полагането на мулч преди зимата може да ви спести много време и енергия. По-важните обаче са ползите, които мулчът носи на градината, след като температурите паднат.

Това е най-добрият екологичен мулч, който опитните градинари ползват

Има няколко вида мулч, от които да избирате, включително органичен, синтетичен и дори жив мулч. Органичните мулчове, като борови иглички, слама, листа и дървени стърготини, са съставени от естествени материали, които се разлагат и разпадат с течение на времето. Неорганичните или синтетичните мулчове включват камъни, каучук и ландшафтен текстил. Почвопокривните растения често се наричат ​​жив мулч и представляват нискорастящи растения, които създават гъсти рогозки. Всеки вид има своите плюсове и минуси, така че изборът на най-добрия вид мулч за вашата градина зависи от това за какво искате да го използвате и къде планирате да го използвате.

Есенното мулчиране предотвратява зимните и ранните пролетни плевели

Въпреки че ще видите по-голямата част от растежа през по-топлите месеци, жизнените цикли на много плевели започват много по-рано, преди дори да видите растението. Видове като мъртва коприва (Lamium amplexicaule) и лилава мъртва коприва (Lamium purpureum) имат семена, които ще покълнат през есента. Те ще започнат да пускат корени под земята и докато поникнат, вече ще са поели хранителни вещества от почвата. Ако живеете в район с мека зима, до пролетта вашите растения ще се сблъскат с по-силна конкуренция и тези плевели ще бъдат много по-трудни за премахване, след като се установят. Покриването на почвата с мулч през есента създава бариера, която предотвратява покълването на някои семена, като същевременно блокира слънчевата светлина и задушава тези, които покълнат.

Премахнете всички съществуващи плевели преди мулчиране през есента. Можете да използвате органичен или неорганичен мулч, въпреки че е добре да се уверите, че органичният мулч не съдържа нови семена на плевели. В противен случай рискувате да подпомогнете разпространението на плевели, което обезсмисля целта на опитите за предотвратяването им. Окосената трева може да се използва като чудесен естествен мулч, но избягвайте такава, която е била третирана с широколистни хербициди, които могат да засегнат някои култури. За повечето мулчове е добре да нанесете слой с дебелина само 7,5 см или по-малко. Прекомерното мулчиране може да ограничи кислорода, от който се нуждаят корените на растенията, за да растат. За окосената трева ще трябва допълнително да намалите дълбочината (или да я смесите с друг материал, като мъртви листа), тъй като тя може да се уплътни и да създаде непропусклива подложка.

Мулчът помага на почвата да задържа влагата през есента и зимата

За съжаление, не само кожата ни изсъхва, когато зимата настъпи. Поради колебанията във времето и сухите ветрове, почвата може да стане изключително суха с понижаването на температурите. Въпреки че растенията преминават в латентно състояние през зимата, корените им са все още живи и се нуждаят от вода, за да абсорбират и съхраняват хранителни вещества за пролетния растеж. Освен това, водата задържа топлината през деня, след което постепенно я освобождава през нощта. Поради това сухите почви могат да замръзнат по-бързо, а сланата може да проникне още по-дълбоко в земята, което излага корените на растенията на по-голям риск от увреждане от студ.

Нанасянето на слой мулч е един от най-добрите начини за изолиране на почвата и предотвратяване на бързото изпаряване на водата. Но първо, полейте добре растенията си, преди да положите мулч. Органичните мулчове, особено едрите материали като дървени стърготини или нарязана дървесина, са отлични за запазване на влагата. Избягвайте фино текстуриран или восъчен мулч и мулчиращи тъкани, тъй като те всъщност могат да отблъскват водата и да ѝ предотвратят проникването ѝ в почвата. Нанесете равномерен слой от 5 до 7,5 см, който покрива кореновата зона около всички зимуващи растения. Въпреки че мулчът помага за задържане на влага, вероятно ще трябва да осигурявате допълнителна вода от време на време.

Изолирането на корените с мулч предпазва растенията от екстремни студове

Здравите корени са необходими на растенията, за да оцелеят през зимата, така че е важно да направим всичко възможно, за да ги защитим максимално. Дори растението да изглежда добре над почвата, замръзналата земя около корените може да бъде изключително вредна и растението може да не оцелее, ако земята замръзва многократно. Освен това, зимното време не е стабилно и преждевременните цикли на замръзване и размразяване могат да окажат стрес върху корените на растението. Без защитна бариера студеният въздух може да проникне дълбоко в почвата, излагайки на допълнителен риск растенията с плитки корени и младите растения без установени коренови системи.

Студочувствителните растения, новозасадените многогодишни растения, широколистните вечнозелени растения и растенията с плитки корени са много по-склонни да преживеят зимата, ако нанесете мулч през есента. Мулчът действа като естествено одеяло, което задържа топлината, като същевременно изолира почвата. Това помага да се предотврати увреждане на корените от замръзналата почва и стрес на растенията от екстремни температурни колебания. Гъстите, органични мулчове или сламата работят най-добре, тъй като имат въздушни джобове, които спомагат за създаването на по-добра изолация. В идеалния случай изчакайте да изминат една или две слани, за да може почвата да се охлади и да дадете време на растенията си да развият студоустойчивост.