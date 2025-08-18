Как да направите плесен от листа: Най-добрата органична тор

Дебелият слой паднали листа, покриващ тревата, цветните лехи и пътеките ви, трябва да се измете през есента. В противен случай той ще задуши тревата, ще насърчи появата на мухъл по растенията, ще бъде хлъзгав под краката и ще е рай за охлюви и голи охлюви. Но вместо да хвърляте отпадналите листа в компостната купчина или да ги изхвърляте по друг начин, защо да не направите мухъл от листа?

Ако постоянно търсите биологични или пермакултурни методи за градинарство за вашата зимна градина , тогава ще се радвате да научите, че листната плесен е висококачествен продукт за грижа за тревата през есента . Безплатна, лесна за приготвяне и чудесен начин да използвате есенните листа, които покриват тревата и запушват бордюрите, тя работи добре като мулч, подобрител на почвата, дори като компост за саксии.

Ето защо трябва да помислите за направата на листна форма сега, за по-добра градина утре.

Какво е листна плесен?

Листната плесен е мулч, който можете да започнете да приготвяте през есента и зимата за употреба през следващата година и след това. Той се прави просто от паднали листа, оставени да се разложат отделно от останалата част от компоста .

„Няма нищо сложно в приготвянето му и макар че отнема известно време, докато листата се разградят, резултатът си заслужава чакането“, казва градинарката и авторка Тамсин Хоуп Томпсън. „След една до две години листната плесен може да се използва като мулч около храсти и дървета или да се вкопае, за да се подобри структурата на почвата.“

Според много експерти, най-добрата листна плесен се прави от листа от дъб, бук и габър, за които е известно, че се разлагат по-бързо от други видове, като например конски кестен и явор. Ако не искате да чакате 2-3 години, за да се образува листна плесен, можете да ускорите процеса, като добавите окосена трева към сместа. Това ще увеличи нивата на нитрати в листната плесен, което ускорява разлагането.

Добра идея е също така да събирате листата, докато са влажни, тъй като сухите листа ще се разлагат значително по-бавно. Всичко, което е необходимо, е време и малко усилия. А с такъв полезен краен продукт, наистина няма извинение да отлагате събирането на тези листа и да превърнете това сезонно задължение във ваша полза.

Как да си направим калъп за листа

Листната плесен не е богата на хранителни вещества като обикновения компост, но все пак е полезна. Като начало, тя е отлична за мулчиране на цветни лехи и градински ръбове и бордюри. Това е добър начин да се отървете от плевелите , а кафявите ѝ тонове контрастират със зимните растения . Може също да се комбинира и пресява с домашен компост, за да се получи перфектна смес за засяване и отглеждане.

Ето шест прости стъпки, за да направите листна форма за вашия двор

1. Събирайте листа за листна плесен

Събирайте листа от собствения си двор и ако нямате достатъчно, предложете да почистите и дворовете на приятели или съседи. Можете да ги съберете с гребло, но ако имате роторна косачка за трева с кош за трева, е по-лесно да ги изгребете всичките върху тревата.

Не събирайте листа от главните улици – те могат да бъдат замърсени с кучешки екскременти или засегнати от замърсяване.

2. Накъсайте листата за по-бързо разпадане

Накъсайте листата си преди компостиране – можете да ги накъсате на тревата с косачка или да използвате шредер. Това ще им помогне да се разградят по-бързо и ще ускори процеса на гниене.

3. Съхранявайте в контейнер за листа

След като сте събрали падналите листа през есента, съхранявайте ги в кошче за листа, направено от телена мрежа. Като алтернатива, просто напълнете влажните листа в черни торби за боклук или стари торби за компост.

4. Проверете напредъка

След около година проверете дали плесента по листата ви е добре изгнила, като извадите шепа – тя трябва да е тъмнокафява и да се рони в ръката ви, а листата трябва да са напълно разпаднали.

5. Използвайте върху растения и бордюри

Опитайте листна плесен като мулч около растенията в бордюрите – за това можете да използвате частично изгнила листна плесен (на около една до две години). За ерикаден мулч, който да използвате върху киселиннолюбиви растения, направете листна плесен от борови иглички.

6. Оставете въздуха да влезе

Ако съхранявате листата си в черни торбички за боклук, не забравяйте да пробиете дупки в торбите, след като ги напълните – това ще пропусне въздух, което ще помогне на листата да се разградят. След това можете да ги поставите на далечно място, докато са готови.