Вижте гладния Орбан в компанията на Вучич преди визитата му в Москва (СНИМКИ)

28 ноември 2025, 15:35 часа 602 прочитания 0 коментара
Президентът на Република Сърбия Александър Вучич посети сръбския град Суботица, а в компанията му беше унгарският премиер Виктор Орбан, става ясно от официалната "Фейсбук" страница на Вучич. Срещата на двамата се е провела във вчерашния ден - ден преди Орбан да замине за Москва. Както знаем - Орбан обяви плана си за среща с Путин във видео интервю на страницата си във Facebook. „Отивам в Москва, за да осигуря енергийните доставки на Унгария за зимата и следващата година“, каза той, пише македонската медия "Вечер". 

Така спешната му среща със Сърбия не изглежда случайна, тъй като сръбският му приятел Вучич също има проблеми с енергийните доставки след американските санкции срещу сръбската петролна индустрия - НИС. ОЩЕ: Ден след като Путин отказа мир в Украйна, "миротворецът" Орбан стисна ръката му за 14-и път (ВИДЕО) 

Снимка: Facebook Aleksandar Vučić

Среща на по бюрек

Двамата са се срещнали и са хапнали бюрек, разказва Вучич.

"Казват, че стратегическите партньорства се обсъждат на големите маси, но с Виктор Орбан решихме да го направим с горещ бюрек, защото приятелството на Сърбия и Унгария отдавна е по-силно от всички протоколи. Радвам се, че подправихме тази среща с добър разговор и още по-добър бюрек", пише Вучич в социалната мрежа. 

Видно от снимките двамата са наблюдавали и процеса по приготвяне на бюрека, като Вучич на една от снимките изглежда малко гладен и протрива ръце при вида на пекарната. 

Снимка: Facebook Aleksandar Vučić

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Москва Унгария Сърбия Виктор Орбан Александър Вучич бюрек руски петрол НИС
