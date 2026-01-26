Как да направите резитба на цитрусовото дърво у дома?

Какво ще ви е необходимо

Отглеждането на цитрусово дърво на закрито може да бъде възнаграждаващо преживяване. То внася нотка на тропиците в дома ви, като същевременно осигурява вкусни, пресни плодове.

Достатъчна слънчева светлина, добре дренирана почва и правилна влажност са от съществено значение за процъфтяващото цитрусово дърво. Резитбата обаче е също толкова важна. За да може дървото ви да дава изобилна реколта и да остане здраво, трябва да установите редовна рутина за резитба .

По-нататък експертите споделят няколко съвета за резитба – следвайте ги и вашите цитрусови дървета ще бъдат в добра форма.

Ползи от резитбата

„Подрязването на цитрусови дървета на закрито контролира размера на саксията, в която са засадени, насърчава по-гъст растеж и подобрява циркулацията на въздуха“, казва Морийн Горонсън, собственик на ферма Горонсън .

Ефективната резитба поддържа здраво и жизнено дърво, увеличава производството на плодове и предпазва от вредители и болести . Премахването на мъртви или умиращи клони, както и на пресичащи се или слаби, създава по-отворена корона. Тази откритост позволява на слънчевата светлина да прониква във вътрешността на дървото и подобрява въздушния поток.

Кога да подрязвате

Най-доброто време за подрязване на цитрусови растения на закрито е ранна пролет, точно преди началото на основния растежен цикъл, казва Горонсън. Подрязването на дървото по това време му помага да се придържа към естествения си цикъл на растеж.

Ако планирате да изнесете дървото си навън за топлите месеци, резитбата в началото на пролетта позволява на новите издънки да се развият и втвърдят преди летните жеги и увеличения натиск от вредители.

Кога не се подрязва

Важно е да се избягва резитбата на цитрусовите дървета, докато те активно растат, тъй като това може да премахне нови издънки, които в крайна сметка ще дадат плодове и цветове. Този интервал може също да стресира дървото и да отклони енергията от развитието на плодовете.

Въпреки това, можете да подрязвате всички мъртви, повредени или болни клони от дървото си по всяко време на годината. Това помага за премахване на потенциални входни точки за вредители, като същевременно пренасочва енергията към здравословен растеж.

Млади срещу зрели цитрусови дървета

Техниките за резитба се различават в зависимост от възрастта на дървото. Според Джо Реал, член на California Rare Fruit Growers , по-младите дървета се подрязват за форма, докато зрелите дървета се подрязват, за да се контролира височината и размера им.

Преди да започнете процеса, е важно да стерилизирате инструментите си. Тази практика помага за предотвратяване на разпространението на вредители и болести.

Какво ще ви е необходимо

Ножици за подрязване на издънки, клонки и малки клони.

Ножици за клони с дебелина до 5 см.

Трион за подрязване на клони, които са твърде дебели за ножици за клони.

Спирт за дезинфекция на инструменти преди резитба и между срязванията.

Как да подрязваме млади цитрусови дървета

Младите цитрусови дървета обикновено се подрязват във формата на плажна топка, казва Реал. Това се постига чрез отрязване на новите стъбла на всеки 10 до 15 сантиметра по цялото дърво, когато то е в период на покой.

„Това ще попречи на дървото да дава плодове, докато е младо, и ще насърчи по-бърз растеж“, казва той. Полученото дърво ще бъде покрито с цветове, а по-късно и с плодове.

Подрязване в точното време

Подрязвайте цитрусовото дърво по време на периода му на покой, в края на зимата или началото на пролетта, точно преди да започне нов растеж.

Премахнете издънките

Премахнете всички издънки, които са енергични издънки, растящи от подложката под линията на присаждане. Те крадат хранителни вещества от желаната плодоносна част на дървото, известна като издънка. Отрежете ги възможно най-близо до началото им.