Как да направите зимна градина в задния двор

С захладняването на времето и скъсяването на дните, много градинари се готвят да приберат градината си в леглото. Но не е нужно да спирате градинарството само защото топлият сезон свършва.

Най-доброто време за отрязване на цветя от градината през есента

Някои растения, като чесън и лук, могат да бъдат засадени чак през ноември в повечето зони на устойчивост и ще презимуват без много допълнителна защита или грижи. Чесънът всъщност трябва да премине през период от 6 до 8 седмици на ниски температури, за да развие правилно луковиците си. Други видове не се нуждаят от студен период, но са достатъчно студоустойчиви, за да растат през хладния сезон.

Трябва ли да торите и поливате цветята през есента?

За да получите най-добри резултати, ще трябва да направите няколко промени от обичайната си градинска рутина за топлия сезон. От избора на различно място за вашата зимна градина до изграждането на известна защита от суровите зимни ветрове и ниските температури, е необходимо малко допълнително планиране, за да се създаде успешна зимна градина. Ето някои от най-важните съвети за зимно градинарство, базирани на вашата зона на издръжливост.

Още: Как да подготвите растенията си градински чай за зимата, за да сте сигурни, че ще процъфтяват следващата пролет

Ключът към успешната реколта по всяко време на годината е правилното планиране и разположение на градината ви в началото. Но тъй като слънцето се движи по-на юг през зимата, лятната ви леха може вече да не получава достатъчно светлина през зимата. С по-късите дни е още по-важно да се уверите, че засаждате градината си за хладния сезон в частта от двора си, която получава най-много слънце през зимата.

Как правилно да преместите бегонията от открито на закрито без да загине

Важно е също така да засаждате зимни култури директно в земята, а не в повдигната леха. Почвата в повдигнатите лехи може да замръзне бързо, което ще увреди корените дори на най-издръжливите растения. Почвата в земята, от друга страна, замръзва по-постепенно.

Засаждане на луковици през есента: Всичко, което трябва да знаете за цъфтяща пролетна градина

Последният ключ към успешното зимно градинарство е защитата от атмосферните влияния. Преди да настъпят най-студените температури, не забравяйте да защитите градината си от зимата с „Направи си сам“ рамка за студено . Рамките за студено обикновено са изработени от дървени или метални рамки с прозрачни стъклени или пластмасови капаци и предпазват растенията от вятъра и осигуряват известна изолация, като същевременно пропускат слънчева светлина . Тази конструкция обикновено може да поддържа температура с около 5 до 10 градуса по-висока от външната температура. Така че е важно да изберете най-студоустойчивите зеленчуци като броколи, къдраво зеле, зеле и спанак. Брюкселското зеле е друг вкусен зеленчук, който ще вирее във вашата зимна градина.

Как да отгледате магнолия в саксия

Не забравяйте да наторите почвата си или да преместите парцела си на ново място, тъй като отглеждането целогодишно в едни и същи парцели може да окаже стрес върху нивата на хранителни вещества

Още: Подрязване на катерливи рози през есента: Най-добрият начин да защитите храста преди зимата

Въпреки че зимната ви градина може да не се нуждае от толкова защита от атмосферни влияния, колкото в по-ниските зони, темповете на растеж на вашите растения ще бъдат забавени от по-студеното време. Така че, ако е възможно, засадете ги през септември или октомври, за да имат няколко седмици да се установят преди първите слани.