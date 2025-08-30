Как да обезглавите доматите, за ускорен растеж в края на сезона

Правилно извършената декапитация означава, че доматите завършват сезона с максимално узрели, едри и вкусни плодове - а това е целта на всеки сериозен производител.

Защо пръскането на доматите със сода бикарбонат и йод е задължително за богата реколта?

Обезглавяването на доматите, известно още като топиране, е един от най-важните завършващи щрихи в отглеждането на домати, особено при индетерминантните сортове, които растат неопределено време. Тази процедура премахва горната част на растението , за да спре по-нататъшния растеж и да насочи цялата енергия към развитието на вече оформени плодове.

Ускорено съзряване

Експертната препоръка е да се извърши обезглавяване след образуването на шестия цъфтящ клон . Дори след това растението ще се опита да образува нови цветове, но тези плодове, особено към края на сезона, няма да имат достатъчно време да узреят. Вместо растението да хаби енергия за нов растеж, целта е да пренасочим всички хранителни вещества към това, което вече имаме.

Обезглавяването позволява ускорено узряване, като плодовете на по-ниски нива придобиват цвят и вкус по-бързо. Плодовете също така ще бъдат по-едри и по-сладки, защото енергията не се губи, а отива там, където е най-необходима. Това ще даде на доматите по-добра пазарна стойност, тъй като еднородността и качеството на плода носят по-добра цена.

В същото време натоварването върху растението се намалява, което означава, че се предотвратява образуването на излишни плодове, с които растението не може да се храни.

Първо пребройте цъфтящите клони

За да направите това правилно, първо пребройте цветните пъпки на главното стъбло. Когато се образува шестата цветна пъпка, използвайте остри, дезинфекцирани ножици, за да отщипете върха на стъблото над последния цветен съцветие, оставяйки 1-2 см стъбло над него. Работете в сухо, слънчево време, за да помогнете на раната да заздравее по-бързо и да намалите риска от заболяване.

След обезглавяването, можете да подхранвате растението листно или кореново с акцент върху калия - това насърчава натрупването на захар, по-интензивен цвят и твърдост на плодовете. При по-буйните сортове може да е полезно и отрязването на страничните издънки, за да се насочи допълнително енергията към основните гроздове.

