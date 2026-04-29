Хиляди руснаци са се заселили в Сърбия от 2014 г. насам

29 април 2026, 16:53 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хиляди руснаци са се заселили в Сърбия от 2014 г. насам

В периода от 2014 до 2024 г. в Сърбия са имигрирали 167 244 чуждестранни граждани, от които 34 155 чужденци са дошли само през 2024 г. От този брой най-голям брой са руски граждани, имигрирали в Сърбия – около 17 000, което е 50.1% от общата имиграция, предаде македонската медия "Независен", позовавайки се на данни на Републиканската статистическа служба. Според данните значително повече чужденци са дошли в Сърбия, отколкото са я напуснали.

През този период най-много чужденци са дошли в Сърбия през 2023 г. – 41 273 души, докато най-малко чужденци са дошли през 2016 г. – 4103 граждани. Всяка година, независимо от броя на имигрантите, най-много от тях са дошли в Белград.

За отчетния период 72 512 чужденци са емигрирали от Сърбия.

Най-голям брой чужденци, напуснали Сърбия през 2024 г., са граждани на Руската федерация – 5421 души, или 31,3% от общия брой.

Китайците също прииждат

На второ място са гражданите на Китай – 4511 са дошли в Сърбия през 2024 г., или 13,2%. Следват ги граждани на Индия – 2109 (6,2%) и Турция. Заедно тези граждани съставляват цели 75,2% от общата имиграция.

Освен тях през 2024 г. в Сърбия са пристигнали и граждани на Шри Ланка (829 граждани), Непал (780), Беларус (366), Украйна (365) и Черна гора (299). Има и граждани на Узбекистан (289), Босна и Херцеговина (285), Бангладеш (277), Германия (258) и Румъния (257). Регистрирани са и 4476 граждани на други държави.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
