Фирма, свързана с ЦСКА, може да построи новия стадион на Левски: Ясно е колко ще струва инвестицията

С идването на новия собственик на Левски Атанас Бостанджиев стана ясно, че "сините" ще имат нов стадион до 2029 г. Ръководството на клуба обяви тази новина в много важен момент - точно преди Левски да стане шампион за пръв път от 17 години. Според колегите от "Sportal" новият стадион на "сините" може да бъде построен от същата фирма, която в момента строи новия стадион на ЦСКА.

"Армията" и "Герена" може да бъдат построени от една и съща фирма

Става въпрос за "Главбългарстрой". Компанията в момента се занимава със строежа на стадион "Българска Армия". Но проектът за новото съоражение на ЦСКА трябва да бъде готов до няколко месеца и през септември вече да може да приема срещи. Според информацията "Главбългарстрой" е фаворит за фирма, която да построи новият стадион "Георги Аспарухов", но има още два кандидата, така че все още нищо не е решено окончателно. Очаква се стойността на инвестицията да е в размер на 120 милиона евро.

Още: БФС ще забави титлата на Левски: все пак "сините" ще я получат на "Герена"

"Герена" ще може да приема и концерти

Капацитетът на "Герена" от 2029 г. ще бъде 24 718 места според изискванията на БФС и 23 032 според правилата на УЕФА. Освен за футболни срещи, съоражението ще бъде пригодено да приема още големи събития. Концертите, които ще могат да се провеждат на стадион "Георги Аспарухов", ще събират до 40 000 души. Проекта за новия стадион на Левски беше представен на пресконференцията, на която стана ясно, че Атанас Бостанджиев е новият собственик на клуба. Тогава "сините", заедно с архитектурно-инженерната компания ИПА показаха плановете за съоражението.

Още: Трансферно разочарование на Левски подписа с бразилци