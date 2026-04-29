Голяма надежда на българското плуване прекрати кариерата си само на 23 години

Една от големите надежди на българското плуване Калоян Левтеров обяви в социалните мрежи, че слага край на кариерата си само на 23 години. Той ще продължи своето развитие във финансовата индустрия. Столичанинът не е посочил конкретна причина за решението си. Родният спорт със сигурност губи един голям талант, за което говорят и резултатите. Левтеров държи националните рекорди на 50, 100 и 200м гръб за мъже на голям басейн.

"По-голямата част от живота ми мина в басейна. Ранни сутрини, многобройни тренировки, състезания из целия свят. За мен това не беше просто спорт, беше начин на живот. Дойде време да затворя тази глава, но съм благодарен за отварянето на следващата във Финансовата индустрия. Бих искал да благодаря на Господ и всички, които са ме подкрепяли през всички тези години", написа Левтеров в Инстаграм, като текстът към поста бе наличен както на английски, така и на български.

Любопитното е, че наскоро Световната федерация по плувни спортове World Aquatics даде позволение на друг наш талант - Йосиф Миладинов, да започне процедура по пълно възстановяване на състезателни права, считано от 22 февруари 2026 година. Сребърният медалист от Европейското първенство през 2020 г. и двукратен шампион на Стария континент за юноши обяви своето оттегляне от плуването през месец май 2025г. По-малко от година по-късно Миладинов взе решение да възобнови кариерата си.

