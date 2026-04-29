Проста процедура при смяна на масло удължава живота на двигатея

Съвременните двигателни масла отдавна могат сами да почистват двигателя – благодарение на добавката. Затова в повечето случаи допълнително промиване просто не е необходимо преди подмяна. Но има ситуации, когато стандартната процедура вече не е достатъчна. Ако маслото е силно използвано, вътре в двигателя се натрупват утайка и въглеродни отлагания. В това състояние новото масло бързо губи свойствата си, защото веднага се смесва с примеси.

Още по-сериозен случай е проникването на антифриз или вода. Това лесно се определя по бялата емулсия на пръчката за проверка на маслото. Тук не говорим за поддръжка, а за риска от повреда на двигателя. В такива ситуации е необходимо пълно почистване на системата, понякога с многократни смени на масло.

Отделен сценарий е покупката на употребяван автомобил. Историята на службата е неизвестна, което означава, че всичко може да бъде вътре. В този случай мекото промиване помага да се „рестартира“ състоянието на двигателя преди по-нататъшната работа.

В същото време агресивните течности за промиване се използват все по-рядко. По-безопасен вариант е т.нар. „меко промивване“. Първо се излива ново масло, след това автомобилът се експлоатира за кратък интервал, след което се извършва втора подмяна. Този подход ви позволява постепенно да почиствате двигателя, без да рискувате системата за смазване.

