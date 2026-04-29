Отвориха пътя към хижата на Петрохан

Пътят към хижата на Петрохан вече е отворен, след като ограниченията за достъп бяха частично премахнати. В района в момента остава полицейско присъствие единствено около опожарената сграда, съобщава Нова телевизия. Доскоро достъпът беше блокиран на повече от километър и половина от хижата, където полицейски екипи не допускаха преминаване. Мотивът на разследващите беше, че прокуратурата и МВР продължават огледите и събирането на доказателства на мястото, където на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Няколко дни по-късно, след продължило близо седмица издирване, в кемпер край Околчица бяха намерени още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Според разследването и шестимата са били част от затворена група, ръководена от Калушев.

"Петрохан-Околчица"

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика силен обществен отзвук заради неясните обстоятелства и липсата на категорични отговори около смъртта на шестимата.

През последните дни вътрешният министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Пандев съобщиха, че е открита липсваща четвърта гилза на мястото край Петрохан. Въпреки това разследващите продължават да поддържат версията, че няма данни за външна намеса нито при случая край Околчица, нито при този на Петрохан.

До момента прокуратурата работи по версия за тройно самоубийство в хижата и два случая на убийство, последвани от самоубийство край Околчица. Близките на загиналите обаче категорично отхвърлят тази теза и настояват, че става дума за умишлено убийство и на шестимата.

Мотивът за трагедията остава неизвестен.