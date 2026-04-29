Съмнения за сексуален скандал в Софийския университет (СНИМКИ)

Съмнения за сексуален скандал предизвика спорове и редица публикации по адрес на преподавател от Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Срещу него е получен сигнал, че злоупотребява с положението си и отправя сексуални предложения към студентките си. Според анонимните данни от социалните мрежи от отговора на студентките зависело успешното полагане на изпита по дисциплината, по която преподава.

Мъжът категорично отрича твърденията и прозира в тях "недобронамерена атака" на връх рождения си ден. Според него и чатовете са фалшифицирани, пише Mediapool.

Информацията за неприличните предложения споделя студентка във Фейсбук групата "СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)". Като техен автор тя посочва асистента по "Компютърна информатика" Ангел Димитриев.

"С доста нежелание и дискомфорт, се чувствам длъжна да споделя това с вас. Става въпрос за един от членовете на лекторския състав на ФМИ, Ангел Димитриев, който за пореден път ме отврати с действията си", пише студентката, запазила анонимност. По думите ѝ една от "запазените марки" на преподавателя е "да използва властта си да манипулира студентки да спят с него, за да вземат дисциплината, която води".

Според публикацията не става въпрос за единична проява, а за много потърпевши от поведението на Димитриев. В кореспонденцията, която е прикрепена към публикацията, се предлага: "Айде да те взема и ако се харесаме ще отидем на хотел в центъра. Ще ни е яко и на двамата. Ще ти оставя подарък, както говорихме". От последвалата размяна на съобщения става ясно, че "подаръкът", който мъжът има предвид, са пари. Целта на възнаграждението била на момичето да му е "по-сладко и по-хубаво".

"Виж, аз просто обичам да правя скъпи подаръци на момичета, както (обичам) и секса, де, но не са свързани", уточнява той, след което подчертава евентуалните предимства на бъдещи отношения с него за момичето - "на теб ще ти е яко, ще имаш и скъпи подаръци и всичко ще е яко".

След като на мъжа е обяснено, че "подаръкът" е неприемлив, а възможността за сексуални отношения на първа среща не стои на масата, той отговаря: "Не можеш ли да направиш изключение? За момче, което много те харесва, има дългосрочни намерения към теб и милиони в банковата сметка".

Според публикацията на студентката Димитриев "нарушава авторитета на ФМИ". По думите ѝ освен, че "подтиква студентките да спят с него", той отправя и "закани за побой" на студентите от мъжки пол. Обвинения има и по отношение на неговата професионална квалификация. "Водеше лекции без да има нужната квалификация да го прави", се твърди в написаното като се уточнява, че "вече води само упражнения".

Защитата

"Никога не съм предлагал "интимни" или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани с години", заявява Ангел Димитриев пред Mediapool.

По думите му анонимното разпространение на информацията в деня на негов личен празник е ясно свидетелство, че става дума за лична атака: "Разпространението им анонимно, и то на рождения ми ден, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове между мен и студентка, изгонването от гимназия и твърденията за "чадър" от ФМИ".

Димитриев призова, ако има потърпевша студентка, тя да излезе с името си и доказателства. "Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред", написа той и добави, че ще защитава името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред.

Междувременно отношение по скандала взеха и от Студентския съвет на Алма матер: