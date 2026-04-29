Най-важното от изборите:

Съмнения за сексуален скандал в Софийския университет (СНИМКИ)

29 април 2026, 16:55 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съмнения за сексуален скандал в Софийския университет (СНИМКИ)

Съмнения за сексуален скандал предизвика спорове и редица публикации по адрес на преподавател от Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Срещу него е получен сигнал, че злоупотребява с положението си и отправя сексуални предложения към студентките си. Според анонимните данни от социалните мрежи от отговора на студентките зависело успешното полагане на изпита по дисциплината, по която преподава. 

Мъжът категорично отрича твърденията и прозира в тях "недобронамерена атака" на връх рождения си ден. Според него и чатовете са фалшифицирани, пише Mediapool.

"Имам милиони в банковата сметка"

Информацията за неприличните предложения споделя студентка във Фейсбук групата "СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)". Като техен автор тя посочва асистента по "Компютърна информатика" Ангел Димитриев.

"С доста нежелание и дискомфорт, се чувствам длъжна да споделя това с вас. Става въпрос за един от членовете на лекторския състав на ФМИ, Ангел Димитриев, който за пореден път ме отврати с действията си", пише студентката, запазила анонимност. По думите ѝ една от "запазените марки" на преподавателя е "да използва властта си да манипулира студентки да спят с него, за да вземат дисциплината, която води".

Според публикацията не става въпрос за единична проява, а за много потърпевши от поведението на Димитриев. В кореспонденцията, която е прикрепена към публикацията, се предлага: "Айде да те взема и ако се харесаме ще отидем на хотел в центъра. Ще ни е яко и на двамата. Ще ти оставя подарък, както говорихме". От последвалата размяна на съобщения става ясно, че "подаръкът", който мъжът има предвид, са пари. Целта на възнаграждението била на момичето да му е "по-сладко и по-хубаво".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Виж, аз просто обичам да правя скъпи подаръци на момичета, както (обичам) и секса, де, но не са свързани", уточнява той, след което подчертава евентуалните предимства на бъдещи отношения с него за момичето - "на теб ще ти е яко, ще имаш и скъпи подаръци и всичко ще е яко".

След като на мъжа е обяснено, че "подаръкът" е неприемлив, а възможността за сексуални отношения на първа среща не стои на масата, той отговаря: "Не можеш ли да направиш изключение? За момче, което много те харесва, има дългосрочни намерения към теб и милиони в банковата сметка".

Според публикацията на студентката Димитриев "нарушава авторитета на ФМИ". По думите ѝ освен, че "подтиква студентките да спят с него", той отправя и "закани за побой" на студентите от мъжки пол. Обвинения има и по отношение на неговата професионална квалификация. "Водеше лекции без да има нужната квалификация да го прави", се твърди в написаното като се уточнява, че "вече води само упражнения".

Защитата

"Никога не съм предлагал "интимни" или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани с години", заявява Ангел Димитриев пред Mediapool.

По думите му анонимното разпространение на информацията в деня на негов личен празник е ясно свидетелство, че става дума за лична атака: "Разпространението им анонимно, и то на рождения ми ден, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове между мен и студентка, изгонването от гимназия и твърденията за "чадър" от ФМИ".

Димитриев призова, ако има потърпевша студентка, тя да излезе с името си и доказателства. "Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред", написа той и добави, че ще защитава името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред.

Междувременно отношение по скандала взеха и от Студентския съвет на Алма матер:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Софийски университет студент студенти секс скандал
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес