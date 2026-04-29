"Ние сме отговорни управленци": Шефовете на "Магазин за хората" в оставка се разсърдиха, че ги закриха

Ръководството на "Магазин за хората" ЕАД твърди, че е научило за решението на земеделския министър Иван Христанов да закрие проекта от брифинг пред медиите. В позиция до медиите Съветът на директорите в оставка определя хода като прибързан и подчертава, че дружеството е разполагало със стабилни наличности и милиони евро активи, като е осигурявало достъпни хранителни продукти в малките населени места въпреки инфлационния натиск. Те наричат себе си "отговорни управленци", въпреки че подадоха оставки час преди заседанието на служебната власт, която закри предприятието впоследствие.

"Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за 3 месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни", пише още Съветът на директорите.

Припомняме, че по-рано днес премиерът Андрей Гюров описа експериментът, създаден по инициатива на лидера на ДПС Делян Пеевски от предишния редовен кабинет, в което именно той лидира управленските решения, с думите: "Рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се разбягаха. ... Виждали сме фалити по Магнитски, искаме да знаем дали сме изправени пред пореден такъв", обясни Гюров.

Впоследствие служебната власт закри предприятието, което разполагаше с мрежа от 110 търговски обекта в около 90 населени места.

"Изразяваме съжаление, че е взето решение да се прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент на държавата, който в условията на силен инфлационен натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на наистина достъпни цени в малките населени места. В качеството си на отговорни управленци считаме за необходимо да внесем яснота по повод на разпространени в публичното пространство неверни твърдения относно дейността на дружеството", пишат още в своята позиция напусналите шефове на вече закритото предприятие и изброяват обяснения на изнесената информация от премиера Гюров.

"По повод твърденията за "празни рафтове": Въпреки изключително конкурентните цени и високия потребителски интерес, във всички магазини, работещи с дружеството през последните месеци, наличностите са осигурени благодарение на организираната от нас логистика. За последните месеци сме доставили над 500 000 единици стока по магазините и нито за момент не сме оставали без наличност. Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин.

По повод твърденията за лошо финансово състояние ("сметки на червено"): Към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:

Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро;

Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро;

Вземания от доставчици: 92 157,42 евро;

Активи: 59 924,49 евро."

