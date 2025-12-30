Как да отглеждаме нови нефритени растения от резници

Размножаването на нефритени растения е лесен и рентабилен начин за отглеждане на вашата колекция от сукуленти на закрито. Нефритените растения ( Crassula ovata ), известни с ниската си поддръжка, могат да се отглеждат както от стъблени, така и от листни резници. Този метод не само ви позволява да размножавате любимите си стайни растения, но и ви помага да спасите счупени стъбла и листа, като ги вкоренявате в почва или вода.

Съвети за размножаване на нефритени растения

Нефритените растения не са твърде претенциозни по отношение на грижите си, а адаптивната им природа ги прави едни от най-лесните за отглеждане и размножаване сукуленти .

Нефритените растения могат да се размножават по всяко време на годината, но ще получите най-добри резултати, ако размножавате растенията си, когато те активно растат през пролетта или лятото.

Топлите температури ускоряват вкореняването, въпреки че е добре да избягвате размножаването на цъфтящи растения.

Важно е да вземате резници от стъбла и листа от здрави растения. Нефритените растения, които са стресирани или страдат от вредители или болести, може да не развият добре корени. Ако обаче нефритените растения имат яркозелени, плътни листа, има голяма вероятност резниците, които вземете, да се вкоренят безпроблемно.

Размножаване на нефритени растения със стъблени резници в почвата

Най-лесният и надежден начин за производство на нови нефритени растения е чрез размножаване на стъблени резници в почвата. Стъблените резници дават по-големи нефритени растения и развиват корени по-бързо от листните резници. Въпреки това, ако искате да вземете много стъблени резници, ви е необходимо голямо, утвърдено нефритено растение .

Стъпка 1: Вземете здрави, 7,5 до 12,5 см дълги резници от утвърдено нефритено растение, като използвате остър, чист нож. Отрежете директно под листния възел и се уверете, че всеки резник има поне три или четири здрави листа в горната част на стъблото си. Ако резниците ви имат листа в долната част на стъблата си, внимателно отчупете най-долните листа, за да можете да засадите резниците в почвата по-късно.

Стъпка 2: Поставете резниците върху чиния или хартиена кърпа и ги преместете на топло и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина. Оставете резниците да изсъхнат няколко дни неподвижно. Този процес позволява на отрязаните краища на стъблата да се калусират и намалява вероятността резниците да изгният по-късно.

Стъпка 3: Засадете резниците вертикално в малки саксии, пълни с предварително навлажнена почвена смес, подходяща за сукуленти и кактуси. Заровете стъблата на около 2,5 см дълбочина в субстрата и уплътнете почвата около резниците, за да ги държите изправени. За да увеличите шансовете резниците да се вкоренят, потопете отрязаните краища в хормон за вкореняване, преди да ги засадите.

Стъпка 4: Преместете саксиите на слънчев перваз на прозореца, който получава ярка, непряка светлина , където ще растат няколко седмици. През това време поливайте резниците пестеливо, когато горният 6 мм почва изсъхне.

Стъпка 5: Ще разберете, че резниците са развили корени, когато покажат нов растеж и не могат лесно да бъдат извадени от почвата. В този момент пресадете вкоренените резници от нефритено растение в по-големи саксии, ако е необходимо.

Не покривайте резниците от нефрит с куполи или найлонови торбички, докато се вкореняват. Нефритените растения са чувствителни към твърде много влажност, а прекалено влажната среда увеличава шансовете за гниене.

Размножаване на нефритени растения със стъблени резници във вода

Нефритените растения обикновено се вкореняват по-надеждно в почвата, но можете да опитате да размножите тези стайни растения и във вода. Имайте предвид, че нефритените растения, отглеждани във вода, често се вкореняват бързо, но понякога могат да имат затруднения, когато са трансплантирани в почвата.

Стъпка 1: Вземете резници от стъбла от нефритени растения и ги оставете да се калусират за няколко дни, точно както бихте направили, ако вкоренявате нефритени растения в почвата.

Стъпка 2: Поставете резниците в прозрачен буркан за размножаване или ваза, напълнена с около 2,5 см вода. Уверете се, че дъното на резниците е потопено във водата и че всички листа са над водната линия. Добавете малко чист чакъл в бурканите за размножаване, ако е необходимо, за да поддържате резниците изправени.

Стъпка 3: Преместете резниците на ярка, непряка светлина и изчакайте да се вкоренят в продължение на 4 до 5 седмици. През това време проверявайте често бурканите за размножаване и освежавайте водата, когато тя свърши или стане мътна.

Стъпка 4: Когато вашите нефритени резници са образували корени, засадете ги в саксии, пълни с добре дренирана почвена смес , предназначена за сукуленти и кактуси. Заровете корените на нефритеното растение на около 2,5 см дълбочина и ги полейте леко. Преместете новите си нефритени растения на ярка, непряка светлина и ги полейте, когато почвата изсъхне . С малко късмет, скоро би трябвало да започнете да забелязвате нов растеж.