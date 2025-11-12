Как да отглеждате кала на закрито за зимен цъфтеж

Когато настъпи студено време и градината утихне, отглеждането на кали (Zantedeschia) на закрито може да внесе малко лятна естетика в дома ви. Калите са тропически многогодишни растения, част от семейство Арум, и могат да цъфтят на закрито през зимата, когато са „принудени“ да цъфтят извън сезона. Въпреки че има начини да зимувате растенията си кали (както на закрито, така и на открито), за да се радвате на цъфтеж години наред , ако специално искате да имате бели кали (Zantedeschia aethiopica) в дома си през по-студените месеци, принуждаването им да цъфтят е единственият начин, защото те цъфтят през пролетта и лятото.

Форсирането на растение означава просто да пресъздадете условията, от които се нуждае, за да поникне и цъфти преди да дойде пролетта. Можете да направите това с луковиците на кала, като вземете висококачествени луковици и ги засадите дълбоко в добре дренирана почвена смес с два или повече инча разстояние от дъното на луковицата до основата на саксията.

Отглеждане на Кала: Най-добрата грижа

За да насърчите цъфтежа на закрито през зимата, започнете процеса на присаждане в началото на есента - около октомври - и засадете луковиците в саксии с диаметър 10 до 20 см. Най-добре е да използвате добре дренирана среда, като например смес от торф, вермикулит и перлит. След поливане ще трябва да поставите саксиите на място, където температурата се поддържа между 0 и 2 градуса по Целзий в продължение на 12 до 14 седмици. Това имитира периода на покой, който биха преживели навън, и спомага за развитието на корените им.

Как да се грижим за кала

След като се появят листата, преместете растенията на светъл прозорец, който получава непряка слънчева светлина, и поддържайте почвата равномерно влажна с топла или вода със стайна температура. Трудно е да знаете всичко, което трябва да знаете, преди да засадите кали , но е важно саксиите им да имат адекватен дренаж, за да се предотврати задържането на вода, а листата им да не влизат в контакт със стъклото, защото може да проникне течение. Калите, подобно на други тропически растения, може да се възползват от леко повишаване на влажността, особено когато въздухът в помещенията е сух, но те също така ще предпочетат яркостта на прозорец с южно изложение. С подходящо време цветовете могат да се появят от края на ноември до началото на пролетта, озарявайки дома ви, когато малко друго цъфти.

Как се прави пресаждане на кала

Не всеки член на семейство Кала чака пролетта, за да цъфти. Мапоч лилията (Zantedeschia pentlandii) е прекрасен роднина на калата и тя цъфти естествено през есента и зимата. Докато калите са едни от най-добрите многогодишни растения за отглеждане заради разкошните си бели цветове , красивите жълти и лилави цветове на Мапоч лилията се открояват сред листопадни зелени листа и са отличен вариант за саксия или стайно растение.

Подобно на своите братовчеди, тя е токсична, ако се яде, така че я дръжте далеч от домашни любимци и деца. Като изберете правилния вид и внимателно планирате периода на покой, можете да се наслаждавате на кали (или Мапоч лилии), които озаряват дома ви през цялата зима.