Могат ли коледните звезди да се засаждат навън?

В родната си тропическа среда, коледните звезди растат на открито като храст или малко дърво

Силно колебаещите се температури в повечето региони на страната не са благоприятни за отглеждане на коледни звезди на открито 12 месеца в годината, но с малко познания за растенията и внимателно наблюдение на термометъра можете да отглеждате коледни звезди на открито през лятото. Ето всичко, което трябва да знаете, за да отглеждате коледни звезди на открито.

1. Пригответе се за промяна на цвета

Дългите зимни нощи подтикват коледните звезди да образуват пъстрите листа, заради които ги обичаме. С скъсяването на нощите и увеличаването на дневните часове, тези червени, розови и бели листа избледняват и стават зелени. Зелената листна маса се запазва от пролетта до есента, така че коледните звезди могат да се отглеждат като стайно растение целогодишно.

Дръжте коледните звезди на ярка, непряка светлина, струяща от прозорец, обърнат на изток, запад или юг. Поливайте и торете растенията редовно с тор за стайни растения. Подрязвайте листата наполовина или повече, за да обуздаете растението.

2. Отидете на лятна ваканция

Веднага щом нощната температура на въздуха редовно надвишава 13°C, коледните звезди могат да бъдат преместени навън. Мислете за това приключение на открито като за лятна ваканция. Вашата коледна звезда пътува навън до курорт, подходящ за растения – може би вашата тераса или слънчева веранда – за няколко месеца, преди да се върне вътре около Деня на труда.

3. Дръжте го затворено

Когато местите коледната си звезда навън за лятната ваканция, продължете да я отглеждате в контейнер, вместо да я засаждате в земята. Растението ще се премести отново на закрито след няколко месеца и стресът от отглеждането в земята и след това обратно в контейнер през есента може да бъде мъчителен за капризните коледни звезди. Независимо дали расте на закрито или на открито през лятото, ако растението се пренапълни в сегашната си саксия, пресадете го в малко по-голям съд, пълен с качествена почва за саксии.

4. Излезте спокойно на открито

Аклиматизирайте коледната си звезда към силата на естествената слънчева светлина на открито, като първоначално я отглеждате на полусянка за около три седмици. След това я преместете на място с пряка слънчева светлина. Внимавайте с излагането на вятър - стъблата на коледната звезда са слаби и лесно се чупят от силни ветрове. Изберете място за отглеждане, което е защитено от пориви на вятъра.

5. Кладенец

Почвата около саксийните растения, които растат на открито, изсъхва по-бързо, отколкото на закрито. Високите температури и вятърът могат да изсушат саксийно растение коледна звезда за един ден. Планирайте да поливате външната си коледна звезда ежедневно по време на горещи и сухи условия. Ако повърхността на почвата е суха на допир, време е за поливане. Опитайте се да не позволявате на растението ви да увяхне между поливанията; ако увяхне твърде много, листата могат да се повредят и да опадат.

6. Не забравяйте тора

Коледните звезди растат активно през летните месеци. Нови стъбла и листа се появяват всяка седмица. Осигурете изобилие от хранителни вещества, за да подхраните целия растеж, като торите на всеки две седмици или около това с тор за стайни растения. Когато внесете коледната си звезда вътре в началото на септември, намалете тора, като го разредите наполовина.

7. Подрежете растението

През лятото коледните звезди растат високи и дълги по природа. Поддържайте ги по-компактни за отглеждане на закрито, като отрежете дългите стъбла наполовина. Намаляването на височината на стъблата не само прави растението по-лесно за управление, но и насърчава развитието на странични разклонения. Многобройните странични разклонения са от съществено значение за буен и плътен вид.

8. Осигурете приятелско щипване

Подрязването на няколко сантиметра от върха на стъблата на коледната звезда ще доведе до развитието на листа по стъблото отдолу. Това подрязване на горния растеж често се нарича прищипване в градинарството. Прищипвайте стъблата на коледната звезда, когато е необходимо, на всеки няколко седмици от юни до август, за да се насърчи растежът на храстовидно растение, което пламти в цветове за празниците.