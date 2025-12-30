Как да размножавате лено сукуленти

Сукулентите са едни от най-лесните за размножаване растения , тъй като могат да покълнат нови издънки от корените, стъблата и дори от един лист. Още по-хубаво е, че могат да издържат на малко засушаване, ако забравите да ги полеете веднъж или два пъти. Така че, когато искате да увеличите броя на сукулентите си, няма нужда да купувате още. Вместо това можете да създадете още, като използвате един от тези три лесни метода за размножаване.

Необходими са само няколко материала, за да започнете: Освен любимите ви сукуленти, ще ви трябват няколко малки саксии, перлит, почвена смес за кактуси и сукуленти и нож за занаяти. С малко търпение, вашите размножени бебета скоро ще започнат да растат в красиви нови растения.

1. Как да размножаваме сукуленти от листни резници

Много видове сукуленти ще отгледат миниатюрни версии на родителското растение от падналите или отрязани листа. Опитайте този метод с разновидности на ехеверия, крассула и каланхое . Започнете, като отрежете няколко листа от пораснало растение. Поставете листата в саксия, пълна с влажен перлит. Корените и малките нови листа ще пораснат в рамките на няколко седмици. След това можете да преместите тези покълнали листни резници от перлита в собствените им саксии, пълни със смес за кактуси.

Поливайте ги леко, докато се почувстват добре закрепени в новите си саксии, като леко издърпвате листата нагоре. Продължавайте да се грижите за размножените си сукуленти със същите грижи, които бихте дали на родителите им.

2. Как да размножаваме сукуленти от стъблени резници

Когато трябва да подмладите дълъг, обрасъл сукулент, чиито стъбла са станали дълги и оголени, като например Sempervivum, Graptopetalum или Sedum , подрежете го леко, за да насърчите появата на нов растеж там, където сте направили отрезите. След това, вместо да изхвърляте отрязаните стъбла, можете да ги превърнете в нови сукуленти.

Уверете се, че имате парче стъбло, което има поне два възела (точките, в които ще се появят нови издънки, обикновено маркирани с белег по листата и понякога малки пъпки). Преди засаждане, оставете резниците настрана за пет до седем дни, за да могат отрязаните краища да образуват сух мазолест. След това забодете резниците от стъблото в саксия с почвена смес за кактуси и полейте достатъчно, за да поддържате почвата влажна. Нови корени ще започнат да растат от възлите на стъблото.

3. Как да размножаваме сукуленти чрез деление

Друг начин за размножаване на сукуленти е като разделите растението си на няколко по-малки растения. Много сукуленти, като алое и хавортия, ще развият издънки, наречени „дъщерни“ растения, които са по-малки версии на основното растение. Лесно е да ги разделите и да ги преместите в собствени саксии, за да могат да продължат да растат, без всичко да се пренаселва.

Първо, извадете цялото растение от саксията му. След това внимателно издърпайте малките, като се уверите, че сте запазили някои от корените, прикрепени към тях. Поставете всяко малко в отделен съд, пълен със смес за саксии за кактуси, като се уверите, че сте го поставили на същото ниво на почвата, както е било в оригиналния съд. Полейте достатъчно , за да уталожи почвата около малкото.