Как да поддържате листата на вашето стайно растение през зимата

Идеята да добавите нещо към списъка си за зимно почистване може да не звучи вълнуващо, но вашите стайни растения ще ви благодарят. Почистването на листата на стайното ви растение през зимата е сред простите съвети за поддържане на здрави стайни растения при всякакви условия . Една важна причина е фотосинтезата, която не може да се случи, когато прашните листа имат проблеми с получаването на слънчева светлина.

Растение, стресирано от неспособността си да се храни чрез фотосинтеза, е по-податливо на болести от здраво растение. Зимният прах също се натрупва от долната страна на листата и може да запуши устицата - специализирани клетки, отговорни за регулирането на загубата на вода чрез транспирация. В същото време къщата ви често е по-прашна през зимата. Частици се вдигат от вашата ОВК система, домашните ви любимци стоят повече на закрито, ние, хората, отделяме сухи кожни клетки, а вашата печка на дърва произвежда пепел.

Накратко, почистването поддържа здравето на растенията, стимулира растежа им и може да сведе до минимум проблемите с вредителите и болестите. Ако не друго, почистването подобрява външния вид на растението и следователно външния вид на дома ви. Промяната на рутината ви за грижа за стайните растения през зимата, като направите това част от рутината си, също може да ви помогне да откриете болестите рано. И така, колко често трябва да почиствате стайните си растения ? Всеки път, когато забележите нов слой прах.

Поддържане на здравето на растенията чрез редовно почистване

Можете да почиствате стайни растения по няколко начина, като в някои случаи характеристиките на растенията диктуват метода. Използвайте хладка вода за всички приложения на водна основа, тъй като както студената, така и горещата вода могат да повредят растенията ви. Едно добро пръскане с вода под душа или с пулверизатор за кухненска мивка ще свърши работа за много растения. За особено замърсени растения смесете бутилка с пулверизатор с 1/4 чаена лъжичка препарат за съдове, разреден в един литър вода. Напръскайте с това листата, след което внимателно изплакнете растението.

За деликатни растения, които може да не издържат на пръскане, вземете кофа с вода и потопете листата на растението в нея, докато го държите в основата на почвата. Най-добре е първо да навлажните почвата или да поставите пластмасово фолио около нея, за да не падне растението от саксията, когато се обърне. Изплакнете растенията с вода, преди да ги извадите, и ги оставете да изсъхнат, преди да ги поставите обратно на мястото им.

Сукуленти като кактуси и растения с пухкави листа, като африканските теменужки, не трябва да се почистват с мокро почистване. Вместо това, избършете листата с мека кърпа или използвайте четка с меки влакна, като например четка за рисуване. Използвайте това третиране и върху растения, които са твърде големи, за да се преместят до мивката или душа.

Това е и подходящ момент да почистите всички мъртви листа или отломки около стайните си растения. Трябва също така да почиствате саксиите си за цветя всеки път, когато забележите бели солни отлагания, натрупани от външната страна на саксиите, като внимателно изтъркате остатъците. Въпреки че пулверизирането на листата на стайните ви растения може да помогне за почистването им, не замествайте тази практика с поливането или повишаването на влажността. Пръските всъщност не повишава нивата на влажност и вместо това може да разпространи болести.