Как да подготвим хризантемите за зимата?

С много малко усилия, хризантемите успешно ще презимуват във вашата градина и ще я изпълват с ярки цветове и аромат всяка есен. Ето кои са най-добрите препоръки на градинари за подготовка на хризантеми за зимата.

Подготовка на хризантемите за зимата: Как е правилно да се направи

Правилното засаждане е от съществено значение за успешното презимуване на хризантемите. Уверете се, че засаждате хризантемата си в добре дренирана почва. В много случаи не студът убива хризантемите, а ледът, който се образува около корените, ако са засадени в почва, която задържа вода

Течението и вятърът намаляват шансовете на това цвете да оцелее през зимата. Когато засаждате хризантеми, помислете за защитено място, където те няма да бъдат изложени на зимни ветрове и течение, което може да намали шансовете им да преживеят студения сезон.

Как да удължите цъфтежа на хризантемите - те ще цъфтят до падането на сланата

Следващата стъпка в зимните грижи за хризантемите е правилното им подрязване. Листата на растението умират и покафеняват след няколко дни силни слани. След като листата на растението са изсънали напълно, ще трябва да подрежете хризантемите си. Отрежете стъблата на растението на 7-10 см над земята, тъй като от тях ще пораснат нови стъбла.

В края на октомври е най-добре да се извърши резитбата. Отстранете страничните издънки, старите и повредени стъбла. Използвайте чисти инструменти, третирани с антисептик, за да предотвратите инфекции на растенията.

Ако отрежете хризантемите близо до земята, през следващата година ще пораснат по-малко стъбла.

Поливане на хризантемите през есента - как е правилно да се прави

Опитните цветари споделят, че няма да е излишно да изолирате хризантемите. Най-добрият начин да предпазите растението от замръзване е с дебел слой мулч. Слама или листа могат да се използват като мулч за изолиране на хризантемите. Този слой мулч ще помогне за поддържане на равномерна температура. Също толкова важно е да предпазите растението от студа и да предотвратите размразяването на земята по време на размразяване. Когато земята замръзва, размразява се и замръзва отново, това причинява повече щети на растението, отколкото ако просто е почвата е замръзнала през цялата зима.

Всеки градинар трябва да знае, че хризантемите могат да растат на едно и също място в продължение на 3-4 години, след което е необходимо да се пресадят. Оптималното време за пресаждане е 3-4 седмици преди началото на сланите.

Познаването и спазването на методите и техниките за подготвяне на хризантемите за зимата не само ще ги спаси, но и ще ви спести пари, защото няма да се налага да купувате разсад всяка година.

Прочетете също: 5 места, на които НЕ трябва да засаждате хризантеми