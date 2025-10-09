5 места, на които НЕ трябва да засаждате хризантеми

Въпреки че хризантемите са известни със своята адаптивност, засаждането им на неправилно място може да направи тези растения по-уязвими към вредители, кореново гниене и други стресови фактори, които влияят на растежа и цъфтежа им. Ето къде не трябва да засаждате хризантеми и кои са най-добрите съвети за засаждането и отглеждането им.

Къде не трябва да се засаждат хризантеми?

Ако искате да се радвате на изобилие от хризантеми, първата стъпка е да осигурите на растенията си достатъчно светлина. Хризантемите са слънцелюбиви растения, които се нуждаят от шест до осем часа слънчева светлина всеки ден.

Ако хризантемите не получават достатъчно светлина, те стават по-уязвими към вредители и болести, включително брашнеста мана, която в тежки случаи може почти да убие листата на вашето цвете. Растенията могат също да станат по-тънки и ще видите много по-малко цветове на сянка.

Слънчевите места са особено важни за хризантемите, засадени в лехи. Ако обаче искате да се наслаждавате на саксийните си растения, само няколко седмици през есента, можете да ги държите на по-сенчесто място. Ако искате саксийните ви хризантеми да продължат да растат, те ще се нуждаят от повече светлина.

Освен че искат малко слънце, хризантемите могат да бъдат капризни към състоянието на почвата и саксиите, в които ги отглеждате. Те обичат добре дренирана почва и са по-склонни към болести, ако се отглеждат на влажно или лошо дренирано място.

Отглеждането на хризантеми в повдигнати лехи може да подобри проблемите с дренажа и да предотврати преовлажняването на растенията, ако градината ви не е добре дренирана. Ако все пак искате да отглеждате хризантеми в цветните си лехи, добавянето на малко компост към лошо дренирани зони може да подобри ситуацията и да предотврати прекомерното овлажняване на корените.

Ако отглеждате хризантеми в саксия, не забравяйте да използвате добре дренирана почвена смес и да изберете контейнер с дренажни отвори на дъното.

Дори и влаголюбивите хризантеми могат да бъдат капризни по отношение на поливането, а напояването отгоре ги прави по-податливи на проблеми с мухъл. Хризантемите винаги трябва да се поливат в основата на растението, а не по върховете на листата. Следователно, зоните с напояване отгоре също не са подходящи за тези цветя.

Хризантемите, отглеждани като едногодишни, могат да се засаждат в повечето климатични условия, но ако искате да ги отглеждате като многогодишни растения, уверете се, че климатичните условия във вашия регион са подходящи за тази цел.

Ако живеете в по-студена зона, има голяма вероятност хризантемите да не преживеят зимата, освен ако не намерите изключително издръжливи сортове. Те също се нуждаят от известна степен на зимен студ.

