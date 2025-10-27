Как да подготвим теменужките за зимата

Въпреки че са издръжливи, теменужките се нуждаят от малко внимание, за да виреят наистина през студените месеци. За да ги поддържате щастливи и цъфтящи през зимата, има няколко неща, които трябва да направите. Първо, уверете се, че са на място, където могат да виреят. Тези едногодишни растения не виреят добре, когато са твърде влажни, така че добре дренираната почва е от съществено значение. Повдигнатите лехи са чудесно място за теменужки, тъй като обикновено имат добър дренаж. Те също така трябва да бъдат поставени на частична сянка или на пълно слънце.

Теменужките ще цъфтят цяла година, ако заровите тази подправка в саксията

Трябва да мулчирате около теменужките си, за да ги подготвите за зимата и да предпазите растенията от замръзване . Застудяванията могат да доведат до увяхване на теменужките и да придобият зелено-сив цвят, а мулчът ще им помогне да запазят топлината и влагата. Нарязаната борова кора ще се справи добре и може да изглежда добре като фон на красивата листа и цветове на теменужките. Ако се прогнозира екстремно застудяване, 5 до 10 сантиметра борова слама върху почвата е чудесен начин да осигурите защита на теменужките си. Тя може да се премахне, след като студеното време отмине.

Как да се грижим за теменужки през зимата

За да поддържате теменужките си здрави и цъфтящи през зимата, торете ги веднъж месечно. Може да се използва или тор с бавно освобождаване, или универсален водоразтворим тор, стига да го прилагате леко и да следвате инструкциите на опаковката. Редовното отстраняване на прецъфтелите цветове ще насърчи появата на нови цветове по теменужките ви, така че отщипвайте всички цветове, които са прецъфтели. Трябва също да премахнете всички цветове, които са били повредени от слана през сезона.

Трябва да следите поливането през зимните месеци. Ако през зимните месеци сте имали по-малко от 2,5 см дъждовна вода за една седмица, полейте теменужките си. Поливайте сутрин, тъй като това означава, че листата могат да изсъхнат преди падането на нощта. Преполиването обаче може да причини болести, така че винаги трябва да бъдете внимателни и да следите за признаци на гниене на короната или корените.

Теменужките са фантастични, бързорастящи цветя, които можете да засадите през октомври и ноември, за да оживите зимната си градина. Като поливате, торите и премахвате пресни цветове, теменужките ви ще ви радват, докато пролетта не дойде отново.