Как да подготвите бегониите за зимата

Бегониите (Begonia sp.) са сред най-често срещаните видове цъфтящи растения, които може да видите в домашна градина. Макар че често се отглеждат като стайни растения, те се справят добре и когато са засадени в контейнери на открито или директно в земята в сенчести градини. Бегониите са станали толкова широко разпространени, че е разбираемо трудно да се следи нарастващият брой налични сортове. Всъщност сега има повече от 2100 вида бегонии.

Как трябва да се гледа бегонията през зимата

Знанието как да отглеждате и да се грижите за бегонии също зависи от разбирането на някои от ключовите разлики между всеки сорт. Въпреки това, всички бегонии имат едно основно общо нещо: Те не обичат ниските температури. Не е нужно непременно да третирате бегониите като едногодишни, които умират по време на първата слана. Като планирате предварително, можете да презимувате бегониите въз основа на вида, за да им помогнете да оцелеят през следващата година. Това ще изисква или да ги внесете на закрито, или да изкопаете грудките и да ги съхранявате.

Бегониите са родом от тропически и субтропични райони, където могат естествено да виреят в топъл и влажен климат. Тези растения не обичат температури под 13 градуса по Целзий и не могат да оцелеят при условия на замръзване. Бегониите също така предпочитат влажни условия с частична сянка.

Оказва се, че бегониите са сред едногодишните растения, които можете да презимувате, за да им се радвате години наред , но трябва да започнете процеса в началото на есенните месеци за най-добри резултати.

Начини за защита на бегониите преди замръзване на температурите

Може би първоначално сте търсили най-доброто място за засаждане на бегонии , когато за първи път сте решили да отглеждате тези популярни цъфтящи растения. Преди да настъпи зимата обаче, ще трябва да направите планове да преместите тези чувствителни растения на закрито, както е подходящо. Ако живеете в регион с температури под нулата, не всичко е загубено, особено ако вашите бегонии вече са в контейнери. Всичко, което трябва да направите, е да ги преместите в дома си.

Друг вариант е да прехвърлите бегониите от земята в саксии за вътрешна употреба, което е често срещана практика при храстовидните („восъчни“) сортове. Те все още се нуждаят от малко слънчева светлина, но само за два до шест часа. Поставете ги до прозорец, обърнат на изток или запад, за няколко часа пряка светлина. Също така ще искате да се уверите, че почвата е влажна, но не преполивана или твърде суха.

Въпреки че можете да внесете повечето видове бегонии, отглеждани в контейнери, на закрито, процесът на презимуване изглежда малко по-различно при грудковите сортове. Ако имате грудкови бегонии в градината си, оставете ги да умрат по време на първите слани за сезона във вашия регион. След това ще трябва да изкопаете грудките от земята и да ги подготвите за съхранение.

Това включва да ги оставите да се втвърдят за няколко седмици, преди да изсъхнат за още една седмица. След като този процес приключи, съхранявайте грудките на бегонията на тъмно място, докато можете да ги засадите през пролетта. Започнете със засаждане на грудките във влажна почва и след това ги преместете на открито, когато се появят издънки и когато рискът от слана във вашия район премине.