Заради ниска активност: 4 общини в Северна Македония отново на местен вот

Започна предизборната кампания за повторението на местните избори в общините Гостивар, Маврово и Ростуше, Врабчище и Център Жупа в Северна Македония, предаде МИА, цитирана от БТА. Изборите са насрочени за 11 януари 2026 г.

Предизборната кампания ще продължи до 9 януари, когато започва предизборната тишина.

Изборите в тези четири общини се повтарят, тъй като на редовните местни избори нямаше достатъчно висока избирателна активност.

Според данни на Държавната избирателна комисия на Северна Македония в тези общини в първия кръг на изборите на 19 октомври не е била постигната минималната изисквана по закон избирателна активност от една трета, или 33,33 процента от регистрираните избиратели. Съответно изборите в тези общини не се смятат за успешни.

Избирателната активност в Гостивар беше 33,31 на сто, във Врабчище - 25,18, в Маврово и Ростуше - 30,31, а в Център Жупа - 21,49 на сто.

