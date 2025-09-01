Как да подрежете босилека за изобилна реколта

Босилекът е едногодишна билка, която може да се отглежда от семена или лесно да се пресажда. За да сте сигурни, че вашето растение босилек ще достигне пълния си потенциал, резитбата е от съществено значение. Редовното подрязване на босилека през вегетационния период насърчава по-гъст растеж, подобрява вкуса на листата и предотвратява образуването на семена.

Малка билка, голяма полза: Защо всички я садят до краставици

Въпреки това, прекомерното подрязване на босилека или отрязването на стъблата на грешното място може да има негативни последици. За да ви осигурим изобилна реколта, помолихме експерти да споделят своите съвети за правилното подрязване на листата и цветовете на босилека.

Кога да подрязваме босилек

Още: Как да спасите босилека в края на сезона

Най-доброто време за резитба на босилек е по време на вегетационния му период, който обикновено е от края на пролетта до началото на лятото. Режете, когато растението е високо около 15 до 20 сантиметра и има много листа, казва Кели Фънк, президент и главен изпълнителен директор на Jackson & Perkins. Твърде ранната резитба може да попречи на растежа на растението.

Дупки в листата на босилека - причина и лечение

Редовно подрязвайте босилека през лятото, за да насърчите по-храстата му форма и да предотвратите образуването на семена. Премахвайте цветовете, когато се образуват, в противен случай производството на стъбла ще се забави, а листата ще започнат да горчат, казва експертът по градинарство Райън Макенани. Подрязвайте точно над чифт листа или листен възел, за да стимулирате нов растеж.

Как да подрязваме босилек

Когато подрязвате или берете босилек , не забравяйте да не отрежете твърде много или да премахнете всички листа. „Листата на босилека са това, което абсорбира слънчевата светлина, фотосинтезира и преобразува слънчевата светлина в енергия и развива нови стъбла и листа“, казва МакЕнани. „Босилът може да понесе доста резитба, защото расте бързо през топлите месеци, но не е желателно да отрежете повече от около две трети от растението наведнъж, за да избегнете шокиране на растението или предотвратяване на фотосинтезата.“

Още: Правилна грижа за босилека през август

Определете къде искате да режете

Търсете стъбло с поне два чифта листа (възли), където листата растат един срещу друг на стъблото. Трябва да отрежете точно над чифта листа, за да насърчите растението да се разклони и да расте по-пълноценно, казва Фънк. Винаги оставяйте поне един или два чифта листа под среза.

На слънце или на сянка: Кое е най -доброто място за босилека в градината ви?

С помощта на чисти, дезинфекцирани ножици за подрязване или ножици отрежете стъблото на босилека точно над възела, където редуващите се листа се срещат със стъблото. Ако имате младо растение, уверете се, че не го отрязвате повече от 15 сантиметра. Ако имате зряло, добре разклонено растение, отрежете каквото е необходимо, без да премахвате повече от две трети от растението наведнъж.

Премахнете цветята

Още: Как да размножите босилек във вода за безкраен запас от пресни билки

Цветовете на босилека казват на растението да насочи енергията си от образуването на листа към образуването на семена, което води до по-малко листа и горчив вкус. Премахването на цветовете държи растението фокусирано върху растежа на листата, казва Фънк.

Проверете растението за малки цветни пъпки, образуващи се на върха на стъблата или във възлите на листата. Защипете цветното стъбло между палеца и показалеца си или го отрежете с ножица под основата на цветето и над следващия чифт редуващи се листа.

Грешки при резитба на босилек

Има определени методи, които трябва да се избягват при резитба на босилек, за да се гарантира, че растението ще остане здраво и продуктивно. Фънк казва, че избягването на тези грешки може да помогне на вашето растение босилек да процъфтява и да ви дава постоянна реколта.

Още: Как лесно да съберете семена от босилек за градината си

Прекомерно подрязване: Премахването на твърде много листа или отрязването на твърде голяма част от растението наведнъж може да стресира босилека и да попречи на способността му да фотосинтезира и расте, казва Фънк.

Подрязване на грешното място: Избягвайте да режете под основните растежни възли или да премахвате основното стъбло под първия чифт листа, казва Фънк. Вместо това, подрязвайте точно над чифт листа, за да насърчите по-гъст растеж.

Използване на тъпи или мръсни инструменти: Тъпите или мръсни ножици за подрязване могат да увредят растителната тъкан по време на резитбата, което я прави по-податлива на болести. Винаги почиствайте и дезинфекцирайте инструментите си, преди да правите разрези.

Още: Засаждане на босилек с доматите за златна реколта

Твърде ранно подрязване: Подрязването, когато босилекът е твърде млад, може да забави растежа му. Изчакайте, докато растението се утвърди добре и достигне височина поне 15 до 20 см.