Колко често трябва да поливате калатеята

Любителите на стайни растения често се изкушават да си донесат калатея (Goeppertia spp.) у дома заради невероятно красивите и богато украсени листа. Но за много от нас, великолепната листа на това тропическо растение скоро развива хрупкави, кафяви краища и едно някога красиво стайно растение започва да изглежда малко тъжно. Калатеите имат допълнителни нужди, които могат да доведат до суха листа, но правилното поливане е наистина ключово за поддържането им здрави и щастливи, тъй като се нуждаят от влажна почва. А правилното поливане не е нещо, което можете просто да насрочите в планера си и да забравите. За да извлечете максимума от растението си , е важно да изчакате, докато повърхността на почвата изсъхне, за да дадете на някоя от тези красавици да пие вода.

Кафявите краища на листата могат да бъдат симптом на потапяне под вода, но това не е единственият признак. Като вид молитвени растения, калатеите имат отличително поведение: тези чудеса на ботаническия свят повдигат листата си през нощта, а сутрин, когато слънцето изгрее, ги спускат отново. Ако листата на вашето растение се заклещят в повдигнато положение, това е симптом на дехидратация. Това е лош знак, тъй като може да показва, че молитвеното ви растение е изложено на риск от смърт.

Макар че това е доста драматичен зов за помощ, може също да забележите листа на Goeppertia, които се навиват и изглеждат изсъхнали. Ако забележите листа, които се навиват или не се спускат, или кафяви ръбове по листата на вашата калатея, е време да преразгледате стратегията си за поливане.

Проверете почвата на калатеята, за да разберете дали е време за поливане.

Домът на всеки е различен, така че няма абсолютно правило, което можем да следваме, за да ни каже колко често да поливаме стайните си растения. Но можем да разработим добри рутини за грижа, след като се запознаем с това как стайните растения реагират на светлината, топлината и влажността в домовете ни. Що се отнася до калатеите, можете да проверите състоянието им на хидратация, като докоснете повърхността на почвата им.

За разлика от някои видове, които предпочитат да изсъхват напълно между поливанията, или други, които се нуждаят от горния инч или около това от почвената им среда да остане суха, молитвените растения се нуждаят от хидратация, когато повърхността на почвата е суха, за да останат щастливи и здрави.

След като свикнете с молитвеното си растение и разберете колко често да овлажнявате почвата му, ще трябва да се съобразите с променящите се сезони. Калатеите са по-жадни, когато времето е по-топло, така че може да се наложи да поливате повече от веднъж седмично по време на знойни условия. От друга страна, през зимата вероятно ще можете да удължите интервалите между поливанията. В зависимост от това колко топъл и влажен е домът ви, може да се наложи да поливате само на всеки 10 до 14 дни през студените месеци. Отново, това ще варира от дом до дом и ако поддържате термостата висок през зимата, вашата калатея може да се нуждае от рехидратация толкова често, колкото и през лятото, за да остане здрава.