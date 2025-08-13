Как да подрязваме розите правилно за повторен цъфтеж: Прост градинарски трик

Розите са украсата на всяка цветна леха. Тези цветя изискват добри грижи: поливане, торене и, което е важно, резитба след цъфтежа. Тази процедура не само осигурява многократен цъфтеж, но и прави храстите устойчиви на болести.

Подрязването на розите след цъфтежа е много важно не само от естетическа гледна точка. На първо място, това третиране ще стимулира растението да произвежда нови издънки и ще осигури по-нататъшен цъфтеж. Освен това, отрязването на вече избледнели цветове ще предотврати развитието на гъбични заболявания и появата на патогени.

Повторна резитба на розите

Времето за резитба на розите е от решаващо значение. Най-добре е това да се направи веднага след първия период на цъфтеж, който се пада през юни и юли. Градинарите обаче не съветват резитбата да се извършва по-късно от първата половина на септември, тъй като съществува риск от инфекция и увреждане на храстите от замръзване.

Само така е правилно да се направи резитба на розите

Ако вече сте решили да подрежете розите си, най-добре е да го направите преди обяд, когато тъканите на растението са най-гъвкави. Важно е слънцето да не е парещо, но в същото време - да не вали.

Как да подрязваме розите? Вземете остри ножици за рязане и внимавайте да не режете твърде дълбоко. Когато подрязвате, трябва да се отървете от:

избледнели съцветия (отрязани на 0,5-1 см над първия развит лист с пет по-малки листенца)

болни, изсъхнали издънки

издънки, растящи към центъра на храста.

След резитбата ще си струва да обогатите почвата с калиево-фосфорен тор и да я напръскате, за да предотвратите евентуални гъбични заболявания.

Пълзящите рози изискват по-внимателно оформяне. Пълзящите рози трябва да се подрязват доста обилно. Младите филизи могат да се скъсят леко. А тези, които вече са цъфтяли миналата година, трябва да се отрежат до 3-4 пъпки - от тях ще пораснат нови филизи, които ще цъфтят тази година. Всички стари филизи, по-стари от 3-4 години , е най-добре да се премахнат напълно, като се заменят с по-млади и по-гъвкави.

Почвопокривните рози обикновено се нуждаят само от санитарна резитба. Ако розата е пораснала твърде много и вече е надвишила определените си размери, достатъчно е просто да коригирате размера и формата ѝ.

Резитбата е необходима не само за красота и оформяне на храста. Тя ви позволява да получите голям брой цветове през новия сезон, който ще ви радват с красотата и аромата си.

