Как да подрязвате розмарин за безкрайна реколта

Грешки при резитба на розмарин, които трябва да се избягват

Лекото подрязване по време на вегетационния период насърчава нов растеж и по-обилна реколта. Най-доброто време за по-щателна резитба обаче е през пролетта и лятото. За да ви помогнем да подрязвате розмарин правилно, помолихме експерти да споделят своите най-добри съвети – и най-често срещаните грешки, които трябва да се избягват.

Как правилно да берете розмарин, за да расте изобилно

Кога да подрязваме розмарин

Що се отнася до резитбата на розмарин, времето е от решаващо значение. Най-доброто време за резитба на розмарин е в края на пролетта или началото на лятото, след като цветовете започнат да вехнат. „Това ще стимулира свежия растеж, а последващата резитба и прибирането на реколтата ще подкрепят новия растеж през цялото лято“, казва Линда Лангело, специалист по градинарство в Държавния университет на Колорадо. Твърде ранното подрязване на розмарина може да премахне цветовете и да доведе до нов растеж, който може да бъде повреден от късна слана. „Избягвайте резитбата по-рано от 1 до 1 1/2 месеца преди първата слана, тъй като новите издънки могат да бъдат повредени от внезапния студ“, казва Лангело.

Как да подрязваме розмарин

Отново, най-добре е да изчакате, докато растението цъфти. Уверете се, че използвате чифт остри, стерилни ножици, казва Лангело. Колкото по-остри са остриетата, толкова по-чист е разрезът – това помага да се избегнат повреди и намалява риска от заболяване.

Докато подрязвате, първо отстранете всички мъртви или болни стъбла, както и тези, които се трият или кръстосват. След това подрежете, за да оформите растението. Правилната форма след подрязване трябва да остави розмарина с отворен център, което създава по-компактна форма и насърчава по-пълноценния растеж, според Лангело.

Инструкции стъпка по стъпка

Деймън Абди от изследователската станция Хамънд в селскостопанския център на Държавния университет на Луизиана споделя своите подробни инструкции и съвети за резитба на розмарин:

По всяко време на годината премахвайте мъртви, повредени, болни или умиращи клони.

Погледнете вътрешността на растението и отстранете кръстосаните клони, за да разредите растежа и да подобрите въздушния поток.

За прибиране на реколтата отрежете горните около 7 см от стъблата през целия сезон.

За оформяне, отрязването на отделни стъбла с ножици или резачки насърчава по-гъст растеж. Отрежете точно над листен възел - от тази точка ще пораснат два нови клона.

Избягвайте рязането на дървесната част на растението и винаги оставяйте няколко зелени листа, за да подпомогнете по-нататъшния растеж.

Мислете дългосрочно, когато се опитвате да възстановите обрасъл храст от розмарин. Не подрязвайте твърде много наведнъж. Вместо това, насочвайте растежа през няколко успешни сесии на резитба. Запомнете: Винаги можете да подрежете повече, но не можете да подрежете по-малко след това.

Грешки при резитба на розмарин, които трябва да се избягват

Има няколко често срещани грешки, които трябва да се избягват при резитбата на розмарин, за да се гарантира, че растението ще остане здраво. Лангело и Абди споделят своите съвети за какво да внимавате.

Подрязване твърде рано или твърде късно: Времето е от решаващо значение. Най-голямата грешка е подрязването твърде рано или твърде късно. „Подрязвайте, когато цъфтежът е спрял“, казва Лангело. „Това предотвратява прекомерното подрязване и свръхрастеж.“ Подрязването твърде рано може да доведе до свръхрастеж, докато подрязването през зимата може да повреди растението. Тъй като подрязването насърчава новия растеж, новият растеж може да бъде увреден от слана.

Използване на грешни инструменти: Видът клон, който отстранявате, трябва да определи инструмента. Използвайте ножици за по-дебели, дървесни клони, които са мъртви. За бързо събиране на стъбла използвайте двустранни ножици. При оформяне на ландшафта, Абди препоръчва използването на ножици за по-ефективен процес на озеленяване.

Използване на нехигиенични инструменти: Мръсните остриета могат да разпространяват болести между растенията. Винаги дезинфекцирайте ножиците за клони и дървета с изопропилов алкохол, за да намалите този риск.

Прекалено голямо рязане: Избягвайте да режете твърде дълбоко в дървесната част на растението, което може да доведе до оголени петна и рядка листа. „Препоръчвам подрязване на розмарина, както и на всяко растение; отстранявайте само една трета от растението“, казва Лангело.