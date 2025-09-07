Как да направите резитба на розмарина през септември

Може би се чудите как да подрязвате розмарин, особено ако е една от любимите ви билки. Розмаринът, Rosmarinus officinalis , е популярен заради широката си гама от кулинарни, медицински и декоративни приложения. Ботаническото му наименование Rosmarinus , латински за „морска роса“, е толкова красиво име за едно наистина издръжливо растение.

Има няколко причини, поради които може да се наложи да подрязвате розмарин. Първо, ако не се подрязва, розмаринът може да стане нестабилен и доста грозен. Подрязването на растението го поддържа подредено и компактно. Разбира се, това не е абсолютно необходимо, ако предпочитате по-див и неопитомен вид.

Розмаринът често се отглежда като красива топиарна градина, която изисква известно подрязване или прищипване на връхчетата, за да се придаде желаната форма на растението.

Розмариновите растения могат да претърпят зимни щети, като счупени връхчета или клони. В този случай е най-добре да отрежете повредената част на растението, дори само за да избегнете излагането му на болести.

Последната причина да отрежете розмарин е размножаването му . Дори и най-добре отглежданото растение започва да умира след около 5-10 години. Лесен начин да продължите да имате розмарин в градината или домашната саксия за билки е да го размножавате чрез резници.

Кога да подрязваме розмарин

За да контролирате формата и размера на розмарина, планирайте да го подрязвате в края на пролетта или началото на лятото. През лятото можете също да подрязвате връхчетата на клоните, за да контролирате обраслите растения по всяко време, въпреки че в идеалния случай берете реколтата от растението, като в този случай вероятно няма да е необходимо да се подрязва.

Ако искате да отрежете розмарина през есента, растението се нуждае от 6-8 седмици, за да може растежът да се втвърди преди първата слана, така че го подрежете не по-късно от началото на септември.

Ако растението ви е повредено през зимата, отрежете наранените стъбла в края на зимата, преди да се появят нови пролетни издънки.

За размножаване вземете резници, когато растението активно расте, но не е цъфтяло в края на пролетта или полуузрели резници в края на лятото.

Как да подрязваме розмарин

Когато подрязвате розмарина си, никога не отрязвайте повече от 1/3 от растението. Няма да се възстанови. Повярвайте ми. Преди много години в началото на градинарството си имах катастрофално преживяване, като отрязах половината или повече от половината храст и след това се чудех защо никога не се е възстановил.

Всъщност, според мен по-малкото е повече. Подрязвайте разумно и пестеливо, особено ако растението е по-старо и вдървеняло. Придържайте се към премахване на ковките връхчета на растението, а не на вдървените клони. Ако смятате, че трябва да подрежете повече, вземете резник и засадете ново растение, преди да отрежете билката.

За да размножите растението, вземете резник с дължина 10-15 см от зелено растение и го отрежете в края на пролетта до началото на лятото.

Как да подрязвате розмарина, за да продължи да расте?

В идеалния случай ще използвате тази ароматна билка и редовно ще подрязвате сочните, зелени връхчета, което ще я поддържа оформена и ще я поддържа в растеж. Ако не сте използвали розмарина си и растението е обрасло, отрежете го наполовина, като вземете само зелените, недървесни части на стъблото в края на пролетта или началото на лятото.

Къде е най-доброто място за рязане на розмарин?

Най-доброто място за рязане на розмарин е при ковкия, зелен връх. Избягвайте рязане на вдървени клони. Розмаринът не понася добре силна резитба. Ако трябва да отрежете дървесни участъци, опитайте се да се придържате към тези, които са изсъхнали, стари и/или болни