Как да предотвратите появата на мухъл по стайните ви растения

Преди да започнете да хвърляте колекцията си в компостната купчина, нека поговорим за начините, по които мухълът попада в почвата за стайни растения и какво можете да направите, за да предотвратите появата му отново. Ще разгледаме прости промени, които можете да направите днес, за да гарантирате, че вашите саксийни растения ще останат без мухъл завинаги. Най-хубавото е, че макар тези промени да изискват малко повече усилия в момента, те ще ви се отплатят с дивиденти в дългосрочен план.

Уверете се, че не преполивате – и се отървете от излишната вода, която се оттича

Добре, нека започнем с най-лесното нещо за проверка, което може да помогне за предотвратяване на мухъл: Уверете се, че поливате само толкова, колкото е необходимо на растението в даден ден. Може би си мислите, че го подготвяте за успех, като му давате достатъчно вода, за да създадете малка система за поддържане на влага, но всъщност всичко, което прави, е да създава перфектната среда за размножаване на мухъл. Това е и най-добрият сценарий; най-лошият случай е, че цялата тази допълнителна вода дави корените и бие камбаната за вечеря за патогени, които причиняват кореново гниене.

И така, как да разберете колко вода да дадете на растението си? Поставете саксията върху саксия и налейте вода директно в почвата, като избягвате листата, доколкото е възможно. След като водата започне да изтича от дренажните отвори на саксията и да попада в саксията, сте готови и растението ви е официално хидратирано. Отстранете излишната вода в саксията, за да може почвата на растението да изсъхне между поливанията.

Използвайте саксия с правилния размер

Пресаждането на растение в по-голяма саксия е още един от онези добронамерени ходове, които в крайна сметка причиняват повече вреда, отколкото полза. Корените на вашето стайно растение се нуждаят от време, за да се разтегнат и пораснат, така че твърде голяма саксия е като да се преместите от студио в мезонет за един ден; какво ще правите с цялото това пространство и как е възможно да го напълните с неща? Вашето растение се чувства по абсолютно същия начин, само че споделя пространството си с много повече почва, отколкото му е необходима. Склонни сме да поливаме почвата, докато тя изглежда видимо наситена, а когато има повече почва, има повече влага, която трябва да се използва или изпари. Ако е твърде много за растението, почвата остава влажна и се превръща в идеална среда за образуване на мухъл.

И така, колко голяма трябва да бъде новата саксия? Стремете се да е около 5 см по-широка от предишната. Този размер обикновено е добър компромис, при който корените имат място да растат, но не са претоварени с твърде много нова почва. Бихме били лоши родители на растенията обаче, ако не посочим, че има малък нюанс в това. Проучване от 2012 г. във Functional Plant Biology анализира 65 проучвания и установи, че удвояването на размера на саксията води до 43% увеличение на производството на биомаса на растението. Но тези проучвания най-вероятно са имали и фино настроени стратегии за контрол на нивата на влага в почвата и вероятно са били рутинно наблюдавани, така че имайте това предвид.

Уверете се, че саксиите ви имат достатъчно дренажни отвори

Никой не обича да ходи с мокри обувки, а корените на вашето растение са същите. Когато излишната вода се натрупва на дъното на саксията, тя не може да се изпари и просто продължава да напоява долните слоеве на почвата. Тези слоеве почва, по съвпадение, са тези, които имат най-малък достъп до кислород или светлина, така че в крайна сметка се превръщат в идеален инкубатор за гъбичките, които създават мухъл, кореново гниене и главоболия.

Колко дренажни отвора трябва да има вашата саксия? Толкова, колкото са необходими. Знаем, че това може да е обезсърчаващ отговор, но зависи от нуждите на вашето растение от вода, размера на саксията, от какво е направена и т.н. Ако подозирате, че дренажните отвори на саксията ви не са достатъчни, опитайте да поливате растението си и да следите нивото на влажност на почвата в продължение на няколко дни. Ако ви се струва, че отнема цяла вечност да изсъхне, вероятно се нуждае от още няколко дренажни отвора.

Можете да използвате бормашина, за да добавите още отвори на дъното, само се уверете, че първо сте извадили растението. Ако е декоративна саксия без отвори и не ви е удобно да пробивате в нея, добавете пластмасова саксия с дренажни отвори, която е достатъчно широка, за да стигне до ръбовете на саксията, но достатъчно къса, за да остави празнина на дъното. Това е така нареченият метод на „двойна саксия“ и той създава резервоар, където излишната вода може да се оттича, предотвратявайки почвата да остане постоянно влажна. Не забравяйте обаче да го излеете, за да не се окажете с безкрайна локва от застояла вода.

Помислете за използването на глинени саксии, тъй като те абсорбират влагата по-бързо от пластмасовите.

Пластмасовите саксии са чудесни, защото са евтини и се предлагат в най-различни стилове, но глинените или теракотените саксии имат голямо предимство пред пластмасовите, тъй като могат да извличат влагата и да пропускат въздух.

Това е така, защото са порести. Тази комбинация от абсорбираща магия и увеличен въздушен поток може да помогне за предотвратяване на влажните почвени условия, от които се нуждаят плесените. Освен това, те са супер лесни за персонализиране с боя, украшения и дори могат да им се придаде античен естетичен стил за тези, които харесват външния вид.

Но саксиите за растения от теракота все още могат да образуват мухъл, ако не внимавате, а и не всяко растение може да вирее в теракота , така че не се отнасяйте към тях като към сигурна система. Все пак ще трябва да следите режима си на поливане и да внимавате за почва, която остава влажна твърде дълго. Също така ще трябва да следите температурата им и да ги поставяте далеч от студени пространства, за да предотвратите напукване .