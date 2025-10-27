Защо опитните градинари препоръчват теракотени саксии

Хората използват теракотени саксии в градините си от векове и защо не? Теракотените контейнери са универсални, дишащи и декоративни, осигурявайки отличен дом за всички ваши саксийни растения.

Още: В каква саксия вирее най-добре орхидеята

Дишаемост

Теракотените контейнери често се ценят заради дишаемостта си, която може да поддържа растенията по-здрави, тъй като въздушният поток не е ограничен. „Порестата глина позволява на корените да дишат, което помага за предотвратяване на преполиване и кореново гниене“, казва майстор градинарката Анджела Джъд. „За разлика от торбичките за отглеждане (които също позволяват на корените да дишат), те не изсъхват толкова бързо, което е особено полезно в горещ и сух климат.“

Още: Как се отглеждат правилно кактуси в саксия

Регулиране на влажността

Ръка за ръка с дишането е способността на теракотата да регулира влагата на растенията, предотвратявайки преовлажняване и гъбични заболявания. Авторката Лорейн Балато предлага използването на теракота за растения, които обичат да се държат на сухо. Джъд е съгласен. „Теракотата е идеална за средиземноморски билки като розмарин, мащерка, риган и лавандула; те могат да изгният, ако почвата остане твърде влажна“, казва тя.

Температурна изолация

Въпреки че теракотените контейнери са уязвими към напукване, когато температурите паднат под нулата, те осигуряват изолация както от студено, така и от горещо време, стига температурите да не са твърде екстремни.

Още: Какви особености има в отглеждането на целогодишни ягоди в саксия

Традиционна естетика

Изборът на саксия за вашите растения е преди всичко свързан с практичност, но има и естетически интерес. Има нещо вечно в теракотените саксии и традиционната атмосфера, която те добавят към градината. „Теракотените саксии са безспорно любимите ми“, казва Джъд. „Те са семпли, класически и толкова ефектни.“

Трудно ли се отглежда книфофия в саксия

Ландшафтният дизайнер Ян Йонсен посочва, че теракотените саксии изглеждат добре самостоятелно или групирани в клъстери. „Техният топъл, земен цвят се вписва навсякъде - в апартаменти, на буйни балкони или в рустик градини. И добавят нотка на старинен чар“, казва тя.

Вещество и стабилност

Още: Спрете да хвърляте счупени саксии - могат да бъдат много полезни за градината ви

За разлика от по-леките контейнери, като например пластмасовите, които може да не издържат на вятър, теракотените саксии имат тегло и плътност. „Харесва ми, че теракотените саксии са достатъчно тежки, за да останат на вятъра, и с течение на времето развиват красива естествена патина“, казва Джъд.

Екологично чист

Ако търсите устойчив избор за вашата градина , теракотата е идеалният избор. „Изработени от естествена глина и изпечени без глазури или химикали, саксиите от теракота са напълно биоразградими“, казва Джонсен. „Накратко, те са стилни, дишащи, екологични и с времето стават само по-добри.“