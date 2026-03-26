Как да предотвратите загниването на разсада

Няма нищо по-обезсърчително за един домашен градинар от това да провери тава със сладки малки разсадчета, само за да открие, че са се срутили за една нощ. Вчера те се протягаха към слънцето, а днес са се срутили с изсъхнали, сиво-кафяви листа. Това е разочароващо за гледане и се причинява от смъртоносно заболяване, наречено „загниване“, което се причинява от гъбички или мухъл в почвата, като например Pythium или Phytophthora. Това е често срещано, ако разсадът ви няма достатъчна циркулация на въздуха, почвата има лош дренаж или ако има твърде много влажност.

За да се преборите с този градински злодей, знайте, че изсъхването е болест, пренасяна от почвата. Много начинаещи градинари правят (разбираемата) грешка да използват произволна пръст от двора си или почвена смес от стар отворен чувал. Докато растенията стават все по-малко уязвими към изсъхване с растежа си, младите растения от всякакъв сорт са просто твърде малки, за да имат някакъв имунитет към него.

За съжаление, ако този страшен градински злодей се закрепи, той печели, оставяйки всички заразени разсади просто да изсъхнат. Добрата новина е, че не ви трябват никакви скъпи химикали или тонове задължителни градинарски консумативи: всичко, което трябва да направите, е просто да промените начина, по който мислите за земята, в която слагате семената си.

Как да създадете стерилна щитова стратегия за вашите бебешки растения

Най-важният съвет за предотвратяване на загниването на разсада е да запомните, че превенцията е ключова, така че дръжте всяка потенциално замърсена почва далеч от разсада си. Вместо това, изберете почвена смес за разсад или стерилизирана почва с добър дрен. Можете да проверите дали почвата се дренира добре, като полеете няколко саксии с незасадени разсади и видите дали се изпразва правилно.

Също така ще искате да се уверите, че вашите материали за засаждане на семена са чисти за още по-стерилна среда. Друг професионален ход е да добавите лек слой вермикулит или канела върху новите си разсад. Защо? Вермикулитът е добър за бавно освобождаване на вода и хранителни вещества и поддържане на почвата аерирана, а канелата е естествен, мек фунгицид, който ще помогне да се предпазят от всякакви скрити гъбички, така че разсадът да остане безопасен и здрав, докато продължава да расте.

С комбинацията от почвена смес за саксии без почва и безопасно изсушен горен слой, вие премахвате всички зони близо до разсада, където потенциално биха могли да се разпространяват опасни гъбички. Това е доста лесна промяна в процеса на засаждане от ваша страна, но е от огромно значение за всеки разсад. Този подход ви позволява да кажете сбогом на проблемите с прецъфтяването и да се радвате на щастливи и здрави бебешки растения. Скоро ще бъдете готови да закалите растенията си и да ги преместите навън!