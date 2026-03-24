5 критични грешки при поливане на разсад: Как да не съсипете реколтата

Пътят към богата реколта започва не само с висококачествени семена или навременна сеитба, но и с умението за правилно поливане на разсада. Именно в етапа на отглеждане на разсад влажността на почвата се превръща в решаващ фактор - тя може както да даде тласък на бързия растеж, така и да причини смъртта на слабите разсади.

Ето кои са най-честите грешки, които се оказват фатални за растенията.

Вечерно поливане и нощен студ

Първата грешка е поливането на разсада вечер преди лягане. Тъй като температурата на въздуха в помещението обикновено се понижава през нощта, влажната почва се превръща в идеална среда за гъбични заболявания. Поливането трябва да се извършва изключително сутрин, така че повърхността на земята да има време да изсъхне преди нощното застудяване.

Поливане твърде рано и твърде често

Втората грешка се отнася до началния етап на растеж. Когато разсадът тепърва пониква, кореновата му система все още не е напълно развита. Първите три дни след поникването изобщо не е необходимо да се поливат растенията - вместо това почвата трябва да се разрохка, за да се отстрани излишната влага. Ако почвата се поддържа постоянно влажна, корените стават „мързеливи“ и не растат дълбоко. Оптималната честота на поливане при температура 18–20°C е веднъж на 4–6 дни, а при 25°C и по-висока на перваза на прозореца - много по-често.

Как да спасим разсада от черен крак?

Неправилна техника на поливане

Третата грешка е поливането директно под стъблото и пренебрегването на обема вода. Поливането трябва да се извършва по ръба на чашата, което стимулира корените да растат на ширина. Важно е да се спазват нормите, за малка чаша е достатъчно до 30 мл вода, за по-голяма чаша - 50-60 мл. Ако се съмнявате дали е необходимо поливане, просто вземете чашата в ръка, ако е станала лека на тегло - време е за поливане. Не забравяйте, че е по-добре да не добавяте вода, отколкото да преовлажните почвата.

Нарушаване на температурния режим

Четвъртата грешка е използването на студена вода, което е критично за някои видове зеленчуци. Ако доматите могат да издържат на поливане с вода със стайна температура и дори леко изсъхване на почвата, то чушките и патладжаните няма да простят това. За чушките водата трябва да е 22–24°C, а патладжаните се нуждаят от още по-топла вода — 26–28°C. Поливането на патладжаните със студена вода ще доведе до лошото им развитие.

Липса на аерация и игнориране на симптомите на заболяването

Петата грешка е пасивността при преполиване. Ако забележите, че разсадът увяхва, въпреки че почвата е влажна, това е знак, че корените се задушават от излишната влага и започват да гният. В този случай е необходимо незабавно да ги аерирате, като пробиете почвата до самото дъно на чашката на няколко места с дървено шишче.

Първата стъпка за спасяване на разсад е механичното отстраняване на излишната влага от повърхността на почвата. Смес от печен пясък и дървесна пепел, смесени в равни части, е най-подходяща за това. Този състав не само абсорбира вода, но и действа като естествен антисептик. Пепелта може да се замени с вермикулит, който също така ефективно изсушава горния слой на земята.

