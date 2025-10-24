Как да предпазите доматеното растение от студовете

Музикалната тема се усилва и знаете, че надписите на филма са на път да започнат. Октомври в зеленчуковата градина е такъв. Трудно обработените и износени от времето лози са отрупани с продукти, които са почти готови за бране, но не съвсем. Още една седмица топло есенно слънце е всичко, от което ще се нуждаят зимните тикви, боб, царевица и домати, за да са готови за консумация. За съжаление, мразовити нощи също са надвиснала заплаха. Слана може да спре крехките ви реколти всеки ден, а покриването им при залез слънце е лесен начин да удължите сезона.

Покриването им с чаршафи, одеяла, кърпи или специално проектирани одеяла против замръзване е ефективен начин да предпазите външните си растения от слана . Има много растения, които могат да издържат на студ, но много от любимите есенни растения са твърде крехки за замръзване. Ако чакате някой от тези 14 зеленчука, които се нуждаят от малко помощ през студените нощи, съберете няколко стари чаршафа, които да имате под ръка, за да можете да се възползвате максимално от месеците си упорит труд. Ако нощният бриз е проблем, вземете и няколко камъка или кани с вода, за да натежите краищата на покривалата. Няколко щипки за дрехи могат да закрепят чаршафите около растенията, растящи върху опори.

Домати

Вашите внимателно отглеждани доматени растения са отрупани със зелени плодове, без дори да показват и намек за руменина. Доматите са известни с чувствителността си към слана, така че когато се очаква слана, бъдете предпазливи и въпреки това берете зелените домати. Не е трудно да узреят зелените домати, след като са отлепени от лозата. Всъщност слънчевата светлина може действително да забави узряването им. Въпреки това, ако ги приберете под покрив за през нощта, сезонът ще се удължи, особено ако искате да отглеждате домати на закрито и нямате време да ги преместите веднага.

Боб

Задължително е да покриете повечето бобови растения в градината си, когато настъпят слани. Бобът и стъбловият боб се нуждаят от подслон, както и лимасът, едамамето и червеният боб. Бобът (favas) може да се справи и при малко по-ниски температури, но за да сте сигурни, поставете върху него плаващи покривки за редове. Клончето тип „обръч“ е интелигентен вариант, но ако това е твърде голямо начинание, забийте някои подпори или дълги колове в почвата около растенията, за да повдигнете покривката и да я предпазите от докосване на растенията.

Kориандър

Кориандърът, основен продукт в ястията от горещ климат на Мексико, Индия и Тайланд, всъщност може да понесе леки слани. Най-добре е обаче да започнете да изолирате растенията си с кориандър, когато нощните температури се задържат около 10 градуса по Целзий. Поливайте и мулчирайте растенията си преди очакваната слана и ги покрийте с чаршаф или покривало за допълнителна защита. Но защо да държите кориандъра си в неоптимални условия, когато можете да го внесете вътре? Пресадете кориандъра си и го поставете на прозорец с ярка, индиректна светлина. Поддържайте почвата влажна. В северните райони може да е необходима лампа за отглеждане.

Босилек

Нежните, ароматни листа от босилек бързо се изгарят от студа, дори преди да удари слана. Вашите чувствителни растения могат да понесат фатален удар при 38 градуса, така че следете внимателно прогнозата. Клошите са добра защита за малките растения босилек, но можете да покриете по-големите растения с чаршафи. Можете също така да изкопаете засадения босилек, за да го внесете вътре, вместо да рискувате със студа. Преди нощите да достигнат 13 градуса по Целзий, пресадете растенията си в прясна почва, внесете ги вътре и ги дръжте на ярка светлина – лампа за отглеждане помага, ако нямате слънчев прозорец.

Краставици

Зрелите краставици обичат постоянни температури, а есента не ни дава много такива. Забравете за сланата и я предотвратете, като поставите покривала за краставиците си доста преди рязкото понижение на температурата. Краставиците започват да страдат при около 10 градуса по Целзий и по-ниски температури, така че е разумно да ги покриете през есента. След като подозирате, че сланата е близо, откъснете всички зрели краставици и полейте добре растенията, преди да ги покриете.