Плодове и зеленчуци готови за бране през октомври

Официално е най-натовареният сезон за прибиране на реколтата и този месец има изобилие от местни продукти, които можете да съберете от вашата леха с плодове и зеленчуци. Това е идеалната възможност да съберете някои съставки за уютни есенни ястия, всички от които ще бъдат сто пъти по-вкусни от купените от магазина.

Тези култури за прибиране през октомври трябва да са начело в списъка ви с есенни градинарски дейности , тъй като не бива да ги оставяте твърде дълго. Те могат да презреят, да изгният и иначе да нямат толкова приятен вкус. В същото време, твърде ранното прибиране на реколтата може да повлияе на вкуса. Но октомври е идеалният месец за много популярни култури, включително изобилие от кореноплодни зеленчуци, листни зеленчуци и дори някои плодове.

1. Кейл

Кейлът е бързорастящ зеленчук, който можете да засадите в края на лятото и да съберете реколтата до октомври.

„Кейлът е супер хранителна култура, която може да се прибере този месец, като се използва често . Той е силно подценена суперхрана, която може да се използва по много различни начини в кухнята, плюс това можете да продължите да го събирате“, казва Дрю Суейнстън , редактор на съдържанието „Градини“ в Homes & Gardens .

Няма значение какъв сорт изберете, когато отглеждате къдраво зеле , Дрю отбелязва, че техниката за прибиране на зелето е еднаква за всички:

„Независимо дали отглеждате къдраво зеле, червено руско зеле или тосканско зеле (известно още като Cavolo nero), внимателно отстранете най-големите, външни листа, което позволява на по-малките да продължат да се развиват за бъдещи бране“, описва Дрю.

„Берете само няколко листа от всяко растение и не вземайте нито един от горната розетка, така че можете да получите много реколта от вашите растения кейл през есента и зимата“, добавя той.

2. Скуош

Тиквички, кратуни и тиквички са може би образът, който имате в съзнанието си, когато мислите за есенната зеленчукова градина. Октомври е най-подходящото време за прибиране на реколтата от всички тикви, които сте отгледали.

Независимо дали отглеждате тикви вертикално , в контейнери или в зеленчуковата си леха , трябва да обърнете внимание на няколко ключови признака, че са готови за прибиране на реколтата.

Зимните тикви (включително тикви, тиквички тип „бутернут“ и тиквички тип „деликата“) трябва да са твърди, стъблото им трябва да е кафяво и сухо, а нокътят ви не трябва лесно да пробие кората. Друг ключов индикатор е лозата, която става кафява и хрупкава, тъй като умира и показва, че плодът е узрял.

3. Маруля

Има много видове маруля, които могат да се събират през октомври, ако са били засети през лятото. Всъщност, можете да отглеждате маруля през цялата година, като последователното засаждане прави възможно събирането на реколтата през всеки сезон.

За да съберете маруля , можете да изберете да вземете цялата реколта или само отделни листа.

За последното, отстранете най-големите листа от външната страна на растението. Това ще удължи периода на прибиране на реколтата до октомври, тъй като короната ще остане непокътната и ще продължи да развива нови листа.

4. Пащърнак

Ако сте отглеждали пащърнак тази година, октомври е моментът да се подготвите за прибиране на реколтата. Тези кореноплодни зеленчуци могат да узреят до четири месеца, така че е възнаграждаваща задача най-накрая да ги изберем през есента.

„Първите пащърнаци от пролетните ви посеви са готови за прибиране на реколтата през есента, а в по-студен климат те ще имат още по-сладък вкус, когато бъдат докоснати от първите слани този месец“, съветва Дрю.

„Студовете превръщат нишестетата в корените в захари, което придава на реколтата по-сладък вкус. Когато температурите паднат и листата отмръзнат, е време да започнем с прибирането на реколтата“, обяснява той.

Ръчна градинска вила ще ви помогне безпроблемно да берете пащърнак .

„Забийте вилата дълбоко в почвата близо до пащърнака. Разрохкайте почвата около корена и след това извадете пащърнака от почвата“, описва Дрю. „Опитайте се да не дърпате силно пащърнака, тъй като рискувате да счупите корена в земята.“

„Не е нужно да бързате с прибирането на реколтата от пащърнак, тъй като те са много издръжливи зеленчуци, които могат да бъдат оставени в земята през зимата“, добавя той.

5. Дюля

За плод, който е готов за бране през октомври, обърнете внимание на вашите дюлеви дървета. Този жълт цитрусов плод би трябвало да има златист вид с пухкаво покритие до есента.

Можете също така да разберете, че дюлята ви е готова за бране, като я помиришете. В този момент тя трябва да е силно ароматна и лесно да се отлепва от дървото.

Стремете се да берете дюли преди първата слана, въпреки че е най-добре да ги оставите на дървото възможно най-дълго за най-добър вкус.

Ако имате затруднения да накарате дюлевото си дърво да дава плодове , помислете за някои корекции. Например, дървото ви може да се нуждае от повече слънчева светлина или по-добър режим на поливане.

6. Домати

Може да се изненадате, ако откриете домати в този списък, но октомври е последният шанс да съберете реколтата от домати , които все още узряват на лозата. Това е така, защото сланата ще повреди плодовете, оставяйки ги меки и безвкусни.

Така че, проверете как се развиват вашите доматени растения този месец. Червените домати би трябвало лесно да се отделят от лозата с леко усукване. Що се отнася до всички зелени домати, най-добре е да ги отрежете от основното стъбло.

След това можете да започнете процеса на узряване на зелени домати на закрито. Има няколко начина да направите това, но един от най-добрите трикове е да използвате кафява хартиена торбичка и да поставите зелени домати в нея заедно с узрял банан, за да узреят .

Етиленовият газ, произвеждан от узрелите банани, също ще помогне за узряването на зелените домати.

7. Круши

Друго плодово дърво, което ще бъде готово за бране през октомври: крушови дървета. Те са сладка съставка в затоплящите десерти през по-студените месеци.

Когато отглеждате крушово дърво , ще разберете, че плодът е готов за бране, когато е твърд на допир и лесно се отлепва от дървото.

Крушите продължават да узряват от дървото, подобно на бананите. Ето защо е най-добре да се берат крушите, докато все още са твърди. Можете да ги оставите на дървото до замръзване, ако е необходимо, докато достигнат зрял размер.

След това можете да поставите крушите си на сухо място на стайна температура, например в купа с плодове. Те ще узреят в продължение на няколко дни, преди да са готови за консумация.