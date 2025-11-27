Как да предпазите луковиците на зюмбюла от мухъл

Зюмбюлът е ефектен и ароматен цъфтящ луковичен вид. Тези растения са известни със сините си цветове, най-редките от всички цветове, но те се гордеят и с лилави, розови, червени или бели цветове. Без значение какъв нюанс на венчелистчетата изберете, зюмбюлите винаги се отглеждат от луковици.

Едно от най-хубавите неща при отглеждането на някои зюмбюли е, че можете да ги принудите да поникнат и цъфтят на закрито и извън сезона. Проблемът с форсирането на луковиците на зюмбюлите обаче е, че те трябва да се поддържат влажни, нещо, което ги прави и силно податливи на мухъл. Как да предотвратите унищожаването на тези луковици от мухъл, преди да имате възможност да се насладите на красивите им цветове? Трябва да изберете здрави луковици, отглеждани в идеални условия, и да ги съхранявате по подходящ начин.

Жизненоважно е да се поддържат ниски нива на влажност, докато луковиците на зюмбюлите се съхраняват. Самата влага не причинява и не създава мухъл - мухълът расте от гъбични спори. Влажните и мокри условия само предизвикват и насърчават растежа им. Ако използвате закупени от магазина луковици, проверете ги внимателно и изберете само най-здравословните за засаждане. Ако берете свои собствени луковици за по-късна употреба, уверете се, че не допринасяте за почвени условия, които съдържат спори на мухъл или им помагат да се развиват. Ако планирате да запазите луковиците известно време, преди да ги принудите да ги изложите на закрито, трябва да избягвате грешки при съхранение, които намаляват шансовете на луковицата ви за успех .

Изберете здрави луковици, след което ги поддържайте чисти и ги съхранявайте правилно

Често луковиците на зюмбюлите са податливи на мухъл много преди дори да помислите за съхранение, принудително засаждане или засаждане. Ако планирате да съберете луковици от градината си за следващия сезон, дезинфекцирайте всички инструменти, тави, саксии на всички етапи от вегетационния период и дори самите луковици с разтвор на вода и белина в съотношение 1:9. Това би трябвало значително да намали задържащите се спори на мухъл. Уверете се, че растенията ви не растат във водонапоена почва, тежка глина или пресен оборски тор. Тези условия са развъдник на гниене (и следователно на мухъл), което може да замърси луковиците на зюмбюлите, които планирате да съберете по-късно.

Независимо дали имате закупени от магазина луковици или собствено набрани луковици, изберете само най-здравите сред тях за съхранение, форсиране или засаждане. Луковиците, които най-малко са склонни към мухъл, ще се усещат твърди, масивни и тежки за размера си. Ако луковиците изглеждат сбръчкани или се усещат безтегловни, вероятно вече са изгнили или мухлясали.

Проверете също за ясни признаци, че цветните ви луковици са се развалили : меки петна, обезцветяване или сиви петна. Ако забележите малко петно ​​от мухъл върху луковицата, отрежете я и нанесете малко фунгицид. Не използвате внимателно подбраните, здрави луковици на зюмбюл веднага? Уверете се, че са напълно сухи, след което ги съхранявайте на хладно, сухо и добре проветриво място. Това може дори да е вашият хладилник. Извадете закупените от магазина луковици от найлоновия плик, в който са дошли, и ги поставете в джобна или хартиена торбичка за съхранени

Прилагане на най-добри практики за предпазване на луковиците на зюмбюлите от мухъл

Форсирането на луковици на зюмбюли на закрито изисква да ги държите хладни, влажни и далеч от пряка слънчева светлина. Това са и идеалните условия за растеж на мухъл, включително сива плесен, към която луковиците на зюмбюлите са особено податливи. Ето защо, трябва да бъдете внимателни на всяка стъпка, когато форсирате зюмбюли. Започнете с цялостно почистване и дезинфекция на саксиите си за цветя. Използвайте прясна почва от торбата - или още по-добре, използвайте безпочвена почвена смес или малки камъчета. Никога не използвайте градинска почва. Градинската почва се уплътнява лесно и може да създаде проблеми с дренажа. След като засадите луковиците на зюмбюлите в саксиите им, полейте ги обилно. Веднага щом почвата стане като изстискана гъба, спрете поливането.

Луковиците ще се нуждаят от 10 до 12 седмици, за да образуват корени - това се нарича период на охлаждане. През този период не позволявайте натрупването на излишна влага. Това е най-лошото нещо, което можете да направите на луковиците на зюмбюлите си. След като видите корени, преместете саксийните луковици на светло, но хладно място в дома си. Това не само ще увеличи живота на цъфтежа, но и ще насърчи по-здравословен растеж, правейки ги по-способни да се справят с инфекции, включително мухъл. По време на процеса на присаждане проверете дали нивата на влажност в дома ви са добри и не оставяйте застояла вода в чинийката на саксията или наблизо. Мухълът вирее при висока влажност. Не претрупвайте саксиите с луковици. Мухълът се разпространява по-бързо в близки пространства.