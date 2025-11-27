Колко често трябва да поливате черешата през зимата?

Когато листата на черешовото ви дърво започнат да се обагрят през есента, може би си мислите, че градинарските ви задължения са приключили за сезона. Всъщност периодът между края на сезона на прибиране на реколтата и първите силни слани може би е най-важното време за грижа за тези дървета. Поливате ли достатъчно черешовото си дърво (Prunus spp.), за да се подготви за зимните месеци? Ако смятате, че не е нужно да поливате черешите си, след като сте набрали всички плодове, вероятно не е така.

Тези типично широколистни овощни дървета се нуждаят от галони вода през есента, за да им помогнат да съхраняват влага и хранителни вещества, подготвяйки се за период на покой. Усилието си заслужава. Освен че ще дава плодове за вас и вашето семейство, правилно обгрижваното черешово дърво ще се превърне в красиво цъфтящо дърво, което ще привлича птици във вашия двор .

Защо е толкова важно да поливате обилно черешовото си дърво точно в това време на годината - между реколтата и първите слани? След като почвата замръзне, корените не могат да поемат влага, дори ако има сняг на земята. Поливането на замръзнала земя може да навреди и на кореновата система на дървото. Ранната есен е едно от най-добрите времена за засаждане на черешово дърво . Трябва да поливате обилно както установените, така и новозасадените дървета.

Черешовите дървета се нуждаят от влажна есен, за да предотвратят зимни щети

Добре хидратираните дървета са по-устойчиви на стреса от студеното време. Водата играе важна роля в клетките на растението, като помага за изолацията им и намалява риска от повреди от замръзване. Когато едно дърво е недохидратирано през зимата, то е уязвимо към изсушаване. Това се случва, когато дървото губи влага по-бързо, отколкото корените могат да я абсорбират от заледената почва. Обилното поливане на черешовото ви дърво през есента натрупва резервите му, така че може да противодейства на този ефект. Внимавайте обаче да не преполивате дървото, тъй като това може да задуши корените и да причини кореново гниене.

Отделянето на време за правилно поливане на черешовото ви дърво през есента го поддържа по-здраво през зимата и по време на вегетационния период. Обилната есенна хидратация също е жизненоважна, защото черешовите дървета продължават да абсорбират важни хранителни вещества от почвата и през по-хладните месеци. Дървото черпи от този запас за оцеляване през зимните месеци. Влажната почва около корените също помага за защитата на дървото. Тя задържа топлината по-добре от сухата почва, което означава, че замръзването не прониква толкова дълбоко под земята и корените са защитени от нараняване.

Как да поливаме черешово дърво преди първото замръзване

Даването на правилното количество вода на черешовото ви дърво, за да му помогнете да преживее зимата, е преди всичко въпрос на техника и време. Не е нужно просто да включвате пръскачка. Трябва водата да попие дълбоко в почвата на дълбочина около 30 см. Вместо чести, леки поливания, съсредоточете се върху продължителни сесии, които обилно наводняват почвата. Използването на маркуч за напояване, пръскачка или капково напояване за продължителни периоди ще помогне на водата да достигне до най-дълбоките корени. Добра оценка е около 35 литра вода за всеки 2,5 см диаметър на ствола на поливане. Измерете диаметъра на ствола на около 15 см над линията на почвата за точност.

Започнете да поливате обилно в началото на есента, особено по време на сухи периоди, и не спирайте, докато температурата на земята не падне до нулата. Добро правило е да поливате само докато температурата на въздуха е над 4 градуса по Фаренхайт. Ако е възможно, поливайте по средата на деня, за да могат горните слоеве на почвата да изсъхнат преди нощта. Това предотвратява увреждането на кореновата система на вашата череша, защитавайки уязвимите по-малки корени по-близо до повърхността на почвата, като същевременно поддържа високи нива на влага за здравословен период на покой. Дърво, което преминава в зимата в сухи условия, ще се затрудни да оцелее. Ако имате сорт черешови дървета, който расте в по-студен климат , правилното поливане е особено важно.