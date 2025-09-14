Как да разберете, че растението ви страда от кореново гниене

Ако вашето стайно растение изглежда по-зле от износване, но не можете да установите причината, то може да страда от кореново гниене. Това често срещано растително заболяване може да се развие незабелязано под повърхността на почвата, отслабвайки растението ви, докато в крайна сметка не загине. Една от причините кореновото гниене да е толкова коварно е, че основните симптоми, като пожълтяване на листата или забавен растеж, могат да бъдат сбъркани с други проблеми. Ето защо е важно да разпознаете признаците на кореново гниене и да предприемете действия, ако подозирате, че растението ви е засегнато.

Ето какво да търсите и как да третирате кореновото гниене, според експерти по градинарство.

Какво е кореново гниене?

Кореновото гниене е растително заболяване, което засяга корените на растението, причинявайки им гниене и разпадане, според Алекс Кантор, собственик на Perfect Plants Nursery. „Това се случва поради прекомерно поливане , лош дренаж или почвени гъбични и бактериални патогени, което води до лошо усвояване на хранителни вещества и в крайна сметка до смърт на растението.“

За съжаление както за вас, така и за вашите растения, първоначалното начало се случва невидимо, което означава, че може да ви отнеме известно време, за да откриете проблема. „Болестта започва в кореновата система, което затруднява откриването ѝ в ранните етапи, тъй като симптомите не са видими веднага над почвата“, казва Вики Попат, експерт по растенията и съосновател на PlantOGram.

Как изглежда кореновото гниене?

Има няколко червени флага, които може да забележите, че растението ви страда от кореново гниене.

Обезцветени листа

Пожълтяването и увяхването на листата са често срещани симптоми на кореново гниене. „Въпреки адекватното поливане, листата могат да изглеждат увехнали или увиснали поради неспособността на корените да абсорбират вода и хранителни вещества“, казва Попат.

Загуба на листа

След като листата на вашето стайно растение пожълтят, те могат да покафенят и да опадат – друг основен признак на кореново гниене.

Намаляване на кореновата маса

Здравата коренова система обикновено е пълна, но растение, страдащо от кореново гниене, може да е претърпяло намаляване на кореновата маса. „Когато изваждате растението от саксията му, може да забележите, че кореновата топка се рони, което показва, че много корени са изгнили и са умрели“, казва Попат.

Кашести корени

Може да успеете да разберете дали растението ви има кореново гниене, като усетите разликата в текстурата на самата коренова структура. Здравите корени обикновено са бели или кремави на цвят, твърди на допир и равномерно разклонени, без меки участъци или петна. „Корените, страдащи от гниене, ще станат тъмнокафяви или черни и може да се усещат кашави или слузести на допир“, казва Попат.

Миризливи корени

Друг начин за идентифициране на кореново гниене е чрез помирисане на корените. „Изгнилите корени често излъчват неприятна, разложена миризма, за разлика от здравите корени“, казва Попат. Тъй като здравата почва обикновено има лека земна миризма, това би трябвало да е сериозен предупредителен знак.

Как да се лекува кореново гниене

За щастие е възможно да спасите стайните си растения от кореново гниене, ако инфекцията не е сериозна. За да направите това, най-добрият начин да го пресадите.

Внимателно извадете заразеното растение от саксията му.

Отстранете излишната почва около корените, така че да са оголени.

С помощта на чисти, остри ножици за резитба отрежете всички повредени корени.

Напълнете чиста, стерилизирана саксия с дренажни отвори с прясна, добре дренирана почва за саксии.

Поставете растението в саксията и го запълнете с почва.

Полейте леко основата на растението.