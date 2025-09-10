Как да се отървете от плевелите между плочките: Американски трик

Какви са някои други най-добри народни методи за борба с плевелите между плочките?

Американски лайфхак, който ще ви помогне бързо да се отървете от плевелите между плочките

За да поддържате пътеките и плочките чисти, не е нужно да харчите пари за скъпи химикали за премахване на плевели. Просто използвайте прости и достъпни методи - и плевелите ще изчезнат бързо и за дълго време.

Плевелите по градинските пътеки или между тротоарните плочки развалят външния вид на двора и се превръщат в истински проблем за собствениците на всяка къща с двор. Постоянното им изскубване на ръка отнема много време, а химикалите не винаги са безопасни. Американците отдавна са открили прост начин за бързо и ефективно унищожаване на нежелана зеленина.

Най-лесният метод е с обикновена гореща вода с добавена сол. Достатъчно е да се приготви разтвор от 1 литър вряла вода и 2 супени лъжици сол и да се залеят плевелите между тротоарните плочи. Горещата течност изгаря корена, а солта предотвратява повторното поникване. След 5 минути зеленината увяхва и лесно се издърпва.

Разтвор на оцет. Смесете 1 литър вода с 200 мл оцет и добавете една чаена лъжичка течен сапун. Напръскайте сместа директно върху плевелите. Киселината разрушава растителните клетки и те бързо изсъхват.

Оцетът може да се използва и по друг начин за борба с плевелите.

За да направите това, следвайте тези стъпки:

напълнете малка кофа с вода;

добавете една супена лъжица сапун за пране към течността;

добавете 1 чаша сол и 200 мл оцет;

разбъркайте добре разтвора;

Изсипете необходимото количество продукт в градинска пръскачка.

Прилагайте приготвения оцетен препарат за унищожаване на плевели, когато бурените активно растат и не страдат от суша.

Обикновено най-доброто време за прилагане на оцетен хербицид е рано сутрин или късно вечер, когато температурите са умерени, тъй като екстремната топлина може да доведе до бързо изпаряване на разтвора.

Сода. Поръсете сода бикарбонат между фугите на плочките – тя създава алкална среда, която спира растежа на плевелите. Методът е идеален за превенция, особено през пролетта.

Мулчирайте с пясък или фин чакъл. След като премахнете плевелите, запълнете пукнатините между плочките с пясък или чакъл. Това ще затрудни растежа на нови издънки и ще направи пътеката да изглежда по-подредена.

