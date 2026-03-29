Как да тествате pH на почвата си с помощта на зелева вода

Преварена вода от червено зеле може да се използва като прост тест за pH на почвата, като се смеси с почвата и се наблюдава промяната на цвета след няколко часа. Полученият цвят показва киселинност: розово/червено за киселинна, лилаво/синьо за неутрална и зелено/жълто за алкална почва.

Защо старите градинари разрохкват почвата след дъжд

За точни резултати, зелето трябва да се вари в дестилирана вода, тъй като pH на чешмяната вода може да изкриви резултата. Това гарантира, че промяната в цвета отразява pH на почвата, а не на водата.

Познаването на pH на почвата помага да се определи кои растения ще виреят, тъй като някои изискват специфични условия, като например киселинна почва (напр. боровинки, азалии). Останалата вода от зелето може да се използва и като богат на хранителни вещества тор за растения след тестване.

Още: Как да добавим азот към почвата за здрави и процъфтяващи растения през целия сезон

След като сте сварили или задушили червено зеле, можете да използвате останалата вода от готвенето, за да тествате pH на почвата си. Просто прецедете зелевите листа и оставете водата да се охлади. Изсипете охладената вода от синьото зеле в буркан или чаша и добавете една или две чаени лъжички почва. Разбъркайте и оставете сместа да престои няколко часа, след което наблюдавайте всяка промяна в цвета на водата, за да определите pH на почвата.

Колко често трябва да сменяте почвата на стайните си растения?

Ако водата ви стане розово-червена, тогава имате киселинна почва (ниско pH); синята или лилавата вода показва неутрална почва (pH около 7); а зелената или жълтата вода показва алкална почва с високо pH.

Как да наторите розите в края на зимата за по-големи пролетни цъфтежи

За най-точни резултати, той обяснява в надписа, че е най-добре червеното зеле да се вари в дестилирана вода, тъй като тя има неутрално pH. Вашата чешмяна вода може да има високо или ниско pH, което би могло да повлияе на резултатите.

Как да подготвим почвата за пролетните зеленчуци

Повечето растения предпочитат неутрална почва, но други предпочитат киселинна или алкална почва. Например, рододендроните (включително азалиите), камелиите, повечето магнолии, боровинките, червените боровинки и много месоядни растения ще растат само в киселинна почва, казва Акеройд. Затова си струва да проверите pH на почвата си, преди да закупите растения.

Още: Топ 7 грешки при подготовка на почвата за разсад

След като сте тествали pH на почвата си, можете да използвате зелевата вода, за да поливате растенията си. Тя е пълна с хранителни вещества и е чудесна храна за растения, обяснява Акеройд.