Най-важните новини за деня, 29 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 март

ИРАН: САЩ ПЛАНИРАТ СУХОПЪТНА ОФАНЗИВА

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че САЩ планират сухопътна офанзива въпреки публично афишираните дипломатически усилия за прекратяване на войната, предадоха Франс прес и БТА. "Врагът публично отправя съобщения за преговори и диалог, докато тайно планира сухопътна атака", пише в изявление на високопоставения ирански политик. Той призовава иранците да се обединят и подчертава, че Ислямската република е въвлечена в "голяма световна война", която се намира "в най-критичния си етап".

"Чакаме ги на терен"

ТУРЦИЯ ЗАПЛАШИ САЩ С ВОЙНА, АКО КЮРДИТЕ АТАКУВАТ ИРАН. ОАЕ СЕ ГОТВИ ДА КОНФИСКУВА 530 МЛРД. ИРАНСКИ ДОЛАРА

Турция е предупредила директно САЩ, че ако кюрдски въоръжени сили атакуват Иран сухопътно или участват по друг начин във военни действия срещу Ислямската република, ще се намеси и то военно. Това съобщава Türkiye Gazetesi. Използваният език в материала е следният - "незабавни турски военни действия", ако стане така, че кюрдите започнат война срещу Иран.

ПРЕГОВОРИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЗАПОЧНАХА В ИСЛАМАБАД

Висши дипломати от 4 страни се събраха днес в Пакистан за планираната двудневна среща, на която се обсъждат възможностите за прекратяване на войната в Близкия изток, предадоха Асошиейтед прес и БТА. На срещата в Исламабад участие вземат външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет - Файсал бин Фархан Ал Сауд, Хакан Фидан и Бадр Абделати, а домакин е пакистанският им колега - Мухамад Ишак Дар.

СКОПИЕ РЕВИЗИРА УЧЕБНИЦИТЕ СИ: ЗАТРУДНЯВА СЕ С ОБЩАТА ИСТОРИЯ

Скопие изглежда ревизира учебниците си, но сякаш все още се затруднява да признае общата история с България, но се забелязват и стари нерешени проблеми относно езика на омразата срещу България. Това става ясно от портала за електронни учебници в югозападната ни съседка. Порталът е проект на Министерството на образованието и науката на Република Северна Македония и представлява дигитална библиотека за съхранение, търсене и разглеждане на електронни учебници, предназначени предимно за ученици в началното и средното образование.

"ВЕЧНИЯТ ВРЕМЕНЕН САРАФОВ": УЛИЦАТА НЕ ИСКА КРЪВ, А ТОПКАТА ОСТАВА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че съдът на Европейския съюз, ако стигне въпроса до него за освобождаването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, който от няколко съдебни състава бе нарече г-н "Никой", това няма да стане в скорошен порядък. Може би ще отнеме месеци, а и години, по думите на министъра. Още: "Вечен временен мандат": Янкулов иска Съда на ЕС да поеме казуса "Сарафов"

ПРАВЕН ХАОС ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ: ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР КОМЕНТИРА КАЗУСА "ГЮРОВ"

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли твърденията за правен хаос около казуса с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер и заяви, че в публичното пространство се разпространяват спекулации. "Получиха се едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което просто не е вярно. Такова произнасяне на генералния адвокат няма", коментира Янкулов в студиото на БНТ. Още: Казусът "Гюров": Генералният адвокат със становище законно ли е освободен като подуправител

ПРИРОДНО ЯВЛЕНИЕ: КРЕМЪЛ ЛЪГОТИ ЗА ЧЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ УСТ-ЛУГА, ГОТВИ ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС НА БЕНЗИН. УКРАЙНА ПАК ВЗРИВИ РУСКИЯ ПЕТРОЛ (ОБЗОР-ВИДЕО)

31 далекобойни дрона са били свалени през тази нощ в Ленинградска област, съобщава губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм. Той признава, че в момента се гасят нови пожари, избухнали в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. А в предишна публикация посочи, че има нови щети в пристанището, без повече уточнения какви точно и колко са големи. Впоследствие Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че е ударила петролен терминал на пристанището, а Дрозденко каза, че били свалени 36 дрона – ОЩЕ: Неизброими щети и поражения в руското пристанище Уст-Луга след масирания украински удар (ВИДЕО)

ГЮРОВ ЗАЩИТИ МЕРКИТЕ СИ И ОБЯВИ СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров защити мерките на служебното правителство в резултат на войната в Иран. "Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители. Поскъпване, което е причинено от конфликта в Близкия изток. Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши", каза той във видео в профила си във Фейсбук. Още: "Не се раздават хеликоптерни пари": Гюров обяви мерките срещу последствията от кризата с горивата (ВИДЕО)

"АЛФА РИСЪРЧ" ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЪЗЕЛ: ПЕТ ПАРТИИ ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА, ДРУГИ СЕ БОРЯТ СЪС ЗЪБИ И НОКТИ

Пет са сигурните партии и коалиции, които към момента намирят място в бъдещия 52-рото Народно събрание. Това показват данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" и поръчано от Българското национално радио. Още: ЦИК отваря 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април

ОЩЕ В НАЧАЛОТО С ХИЛЯДИ ЕВРО: ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НАБРА СЕРИОЗНА СКОРОСТ

Предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори не е само състезание за гласове, а и надпревара за ресурси. Финансирането на формациите, които нямат достъп до държавна субсидия, често се случва чрез дарения и собствени средства на кандидатите. Техният мащаб има ключова роля за достигане на посланията до избирателите. А прозрачността при набирането и разходването на тези средства е от съществено значение за подобряването на изборния процес, пише гражданската медия "Отворен парламент".