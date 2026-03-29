Тръмп прецака всичките си съюзници и се готви да офейка от войната

Изглежда, че американският президент Доналд Тръмп е решил да "духне" от войната в Иран, която сам отприщи, дори без да постигне поне отблокирането на Ормузкия проток. Това отбелязва руският социалог и политически наблюдател Игор Ейдман в профила си във Facebook. Ясни сигнали за това са поне две неща:

- грубиянската му изцепка по адрес на престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман (Тръмп обяви, че принцът трябвало "да му целуне задника". И го заяви в своя публична реч във Вашингтон на 26 март по време на събитие, свързано със Саудитско-американския инвестиционен форум - "Той не мислеше, че ще ми целува задника.")

- и изявлението на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който обяви "Постигнахме всичките си цели във войната", демек скоро САЩ ще се оттеглят.

Още: Турция заплаши САЩ с война, ако кюрдите атакуват Иран. ОАЕ се готви да конфискува 530 млрд. ирански долара

И двете изказвания са брънки от една и съща верига, казва Ейдман. Тръмп смята да офейка от войната, оставяйки своите съюзници от Близкия изток, най-вече саудитците, да се оправят с бъркотията, която той им създаде.

Принц Мохамед бин Салман, очевидно, се е противопоставил категорично на това, настоявайки американците да деблокират пролива или още по-добре - да притиснат режима на аятоласите.

В резултат Тръмп се обиди и започна публично да го обижда.

И с това хаосът ескалира.

Още: "Преговори няма, има само послания": Войната в Иран влиза в опасна задънена улица

Тръмп прецака съюзниците си и ги вкара в сериозни неприятности, а сега иска тихичко да се измъкне, обявявайки победа, казва още анализаторът.

Израел твърде рано се зарадва, че нещо ще бъде постигнато. Раненият звяр Иран сега е още по-опасен.

А Путинова Русия, за да спаси неповаления си съюзник Техеран, сега може да му помогне бързо да разработи ядрените си оръжия, с което ще си гарантира собствената сигурност и ще може да тероризира Запада, заключава политическият наблюдател.